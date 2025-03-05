https://ria.ru/20250305/plennyj-2003140624.html

Украинский солдат рассказал, что ему не дали отпуск после ранения

Украинский солдат рассказал, что ему не дали отпуск после ранения - РИА Новости, 05.03.2025

Украинский солдат рассказал, что ему не дали отпуск после ранения

Пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Андреев рассказал на видео Минобороны РФ, что ему не дали положенный отпуск после... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:04:00+03:00

2025-03-05T10:04:00+03:00

2025-03-05T10:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

сергей андреев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Андреев рассказал на видео Минобороны РФ, что ему не дали положенный отпуск после ранения, он уехал самовольно и, находясь на позиции в курском приганичье, опасался, что его убьют свои же - как дезертира. Он рассказал, что написал рапорт в военкомат на отпуск, так как ему командование разрешило взять 30 дней, но "рапорт не прошел", и получилось, что он "самовольно поехал в отпуск", но при этом не получил никаких положенных выплат по ранению. Вернувшись после лечения в часть, на следующий день его отправили на позиции в Курскую область, где позже он был взят в плен военнослужащими группировки "Север". Андреев понимал, что выйти живым ему не удастся, так как его же побратимы и убьют. "Как только на наши позиции зашли северяне (подразделения группировки "Север" - ред.), по нам начали отрабатывать свои же дроны и минометы. Нас там никто за людей не считает. Нас добивали наши же, они даже не знали, живы мы или нет. Из 12 человек выжил только я", - говорит украинский пленный.

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, сергей андреев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)