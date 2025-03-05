https://ria.ru/20250305/plennyj-2003140624.html
Украинский солдат рассказал, что ему не дали отпуск после ранения
Украинский солдат рассказал, что ему не дали отпуск после ранения - РИА Новости, 05.03.2025
Украинский солдат рассказал, что ему не дали отпуск после ранения
Пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Андреев рассказал на видео Минобороны РФ, что ему не дали положенный отпуск после... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:04:00+03:00
2025-03-05T10:04:00+03:00
2025-03-05T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сергей андреев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Андреев рассказал на видео Минобороны РФ, что ему не дали положенный отпуск после ранения, он уехал самовольно и, находясь на позиции в курском приганичье, опасался, что его убьют свои же - как дезертира. Он рассказал, что написал рапорт в военкомат на отпуск, так как ему командование разрешило взять 30 дней, но "рапорт не прошел", и получилось, что он "самовольно поехал в отпуск", но при этом не получил никаких положенных выплат по ранению. Вернувшись после лечения в часть, на следующий день его отправили на позиции в Курскую область, где позже он был взят в плен военнослужащими группировки "Север". Андреев понимал, что выйти живым ему не удастся, так как его же побратимы и убьют. "Как только на наши позиции зашли северяне (подразделения группировки "Север" - ред.), по нам начали отрабатывать свои же дроны и минометы. Нас там никто за людей не считает. Нас добивали наши же, они даже не знали, живы мы или нет. Из 12 человек выжил только я", - говорит украинский пленный.
https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, сергей андреев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сергей Андреев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский солдат рассказал, что ему не дали отпуск после ранения
Украинский солдат Андреев сдался в плен, опасаясь, что его убьют сослуживцы
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Андреев рассказал на видео Минобороны РФ, что ему не дали положенный отпуск после ранения, он уехал самовольно и, находясь на позиции в курском приганичье, опасался, что его убьют свои же - как дезертира.
Он рассказал, что написал рапорт в военкомат на отпуск, так как ему командование разрешило взять 30 дней, но "рапорт не прошел", и получилось, что он "самовольно поехал в отпуск", но при этом не получил никаких положенных выплат по ранению.
Вернувшись после лечения в часть, на следующий день его отправили на позиции в Курскую область
, где позже он был взят в плен военнослужащими группировки "Север". Андреев понимал, что выйти живым ему не удастся, так как его же побратимы и убьют.
"Как только на наши позиции зашли северяне (подразделения группировки "Север" - ред.), по нам начали отрабатывать свои же дроны и минометы. Нас там никто за людей не считает. Нас добивали наши же, они даже не знали, живы мы или нет. Из 12 человек выжил только я", - говорит украинский пленный.