https://ria.ru/20250305/plan-2003310531.html
План Европы по Украине не имеет ни малейшей ценности, заявил Сальдо
План Европы по Украине не имеет ни малейшей ценности, заявил Сальдо - РИА Новости, 05.03.2025
План Европы по Украине не имеет ни малейшей ценности, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирный план стран Западной Европы по Украине, разработанный в обход России, не имеет ни малейшей... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:50:00+03:00
2025-03-05T23:50:00+03:00
2025-03-05T23:50:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирный план стран Западной Европы по Украине, разработанный в обход России, не имеет ни малейшей ценности. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования военного конфликта на Украине. "Все это невозможно сделать без учета интересов нашей страны, а значит, любой мирный план, разработанный в обход России, не имеет ни малейшей ценности", - сказал Сальдо РИА Новости. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
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План Европы по Украине не имеет ни малейшей ценности, заявил Сальдо
Сальдо: план Европы по Украине, разработанный в обход России, не имеет ценности