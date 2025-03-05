Рейтинг@Mail.ru
"Внезапно переметнулись". В Госдуме высказались о плане Европы по Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/plan-2003241416.html
"Внезапно переметнулись". В Госдуме высказались о плане Европы по Украине
"Внезапно переметнулись". В Госдуме высказались о плане Европы по Украине - РИА Новости, 05.03.2025
"Внезапно переметнулись". В Госдуме высказались о плане Европы по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мирный план стран Западной Европы по Украине пустословием, так как он... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:26:00+03:00
2025-03-05T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
эммануэль макрон
кир стармер
михаил шеремет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мирный план стран Западной Европы по Украине пустословием, так как он разрабатывался без участия России и без учета ее позиции. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования военного конфликта на Украине. "Ярые противники мирного урегулирования кровавого украинского конфликта в лице Макрона и Стармера внезапно переметнулись в противоположный мирный лагерь и лично собрались везти Зеленского и свой так называемый мирный план в Вашингтон. Только этот документ - одно пустословие", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, план, который собираются представить в США Макрон и Стармер, разрабатывался без участия России и без учета ее позиции, а следовательно он не может лечь в основу будущих переговоров. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон уточнил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта было бы сложно контролировать соблюдение перемирия. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, эммануэль макрон, кир стармер, михаил шеремет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Михаил Шеремет
"Внезапно переметнулись". В Госдуме высказались о плане Европы по Украине

Депутат Шеремет назвал мирный план Стармера и Макрона по Украине пустословием

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мирный план стран Западной Европы по Украине пустословием, так как он разрабатывался без участия России и без учета ее позиции.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования военного конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Европа породила Зеленского — и он ее убьет
4 марта, 08:00
"Ярые противники мирного урегулирования кровавого украинского конфликта в лице Макрона и Стармера внезапно переметнулись в противоположный мирный лагерь и лично собрались везти Зеленского и свой так называемый мирный план в Вашингтон. Только этот документ - одно пустословие", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, план, который собираются представить в США Макрон и Стармер, разрабатывался без участия России и без учета ее позиции, а следовательно он не может лечь в основу будущих переговоров.
Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон уточнил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта было бы сложно контролировать соблюдение перемирия.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
2 марта, 21:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЭммануэль МакронКир СтармерМихаил Шеремет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала