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"Внезапно переметнулись". В Госдуме высказались о плане Европы по Украине
"Внезапно переметнулись". В Госдуме высказались о плане Европы по Украине - РИА Новости, 05.03.2025
"Внезапно переметнулись". В Госдуме высказались о плане Европы по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мирный план стран Западной Европы по Украине пустословием, так как он... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:26:00+03:00
2025-03-05T16:26:00+03:00
2025-03-05T16:26:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мирный план стран Западной Европы по Украине пустословием, так как он разрабатывался без участия России и без учета ее позиции. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования военного конфликта на Украине. "Ярые противники мирного урегулирования кровавого украинского конфликта в лице Макрона и Стармера внезапно переметнулись в противоположный мирный лагерь и лично собрались везти Зеленского и свой так называемый мирный план в Вашингтон. Только этот документ - одно пустословие", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, план, который собираются представить в США Макрон и Стармер, разрабатывался без участия России и без учета ее позиции, а следовательно он не может лечь в основу будущих переговоров. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон уточнил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта было бы сложно контролировать соблюдение перемирия. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Михаил Шеремет
"Внезапно переметнулись". В Госдуме высказались о плане Европы по Украине
Депутат Шеремет назвал мирный план Стармера и Макрона по Украине пустословием