https://ria.ru/20250305/pinterest-2003179176.html

Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.03.2025

Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей фотохостинг Pinterest за повторный отказ локализовать персональные данные россиян,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:53:00+03:00

2025-03-05T12:53:00+03:00

2025-03-05T12:56:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей фотохостинг Pinterest за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде."Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал Pinterest Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20250301/sud-2002407509.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия