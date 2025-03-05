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Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.03.2025
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12:53 05.03.2025 (обновлено: 12:56 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/pinterest-2003179176.html
Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.03.2025
Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей фотохостинг Pinterest за повторный отказ локализовать персональные данные россиян,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:53:00+03:00
2025-03-05T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей фотохостинг Pinterest за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде."Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал Pinterest Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Pinterest оштрафовали на 12 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей фотохостинг Pinterest за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал Pinterest Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
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