https://ria.ru/20250305/pinterest-2003179176.html
Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.03.2025
Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей фотохостинг Pinterest за повторный отказ локализовать персональные данные россиян,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:53:00+03:00
2025-03-05T12:53:00+03:00
2025-03-05T12:56:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 12 миллионов рублей фотохостинг Pinterest за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде."Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал Pinterest Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250301/sud-2002407509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Pinterest оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Pinterest оштрафовали на 12 млн рублей за отказ локализовать данные россиян