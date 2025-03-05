https://ria.ru/20250305/peskov-2003270350.html

Песков рассказал о звонках телефонных мошенников

Песков рассказал о звонках телефонных мошенников - РИА Новости, 05.03.2025

Песков рассказал о звонках телефонных мошенников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, что ему неоднократно звонили телефонные мошенники... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:27:00+03:00

2025-03-05T18:27:00+03:00

2025-03-05T18:27:00+03:00

россия

дмитрий песков

технологии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, что ему неоднократно звонили телефонные мошенники. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста."Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной", - рассказал Песков . Пресс-секретарь главы государства в 2022 году рассказывал, что его дочь попалась на уловки мошенников с банковскими картами, но деньги были возвращены благодаря службам безопасности банков, которые хорошо среагировали. По словам Пескова, его дочь знала о правилах цифровой безопасности, однако мошенникам удалось убедить ее назвать данные и снять деньги с двух карт.

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2025

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россия, дмитрий песков, технологии