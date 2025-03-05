https://ria.ru/20250305/peskov-2003177047.html

Иран станет отдельным направлением диалога с США, заявили в Кремле

Иран станет отдельным направлением диалога с США, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.03.2025

Иран станет отдельным направлением диалога с США, заявили в Кремле

Тема Ирана станет отдельным направлением диалога между Россией и США при дальнейших контактах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:47:00+03:00

2025-03-05T12:47:00+03:00

2025-03-05T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Тема Ирана станет отдельным направлением диалога между Россией и США при дальнейших контактах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Как уже говорил мой коллега (помощник президента. — Прим. ред.) Ушаков, мы ожидаем отдельных дискуссий по этой теме. Собственно, это то, что было предложено — сделать это отдельным направлением нашего диалога, наших консультаций в будущем", — сказал он.Представитель Кремля уточнил, что во время переговоров высокого уровня между Россией и США в Эр-Рияде тема Ирана не обсуждалась детально. При этом он заявил, что, по мнению Москвы, Вашингтон и Тегеран должны разрешить все проблемы мирным, дипломатическим путем."Поскольку Иран — это наш союзник, партнер, страна, с которой мы развиваем комплексные взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения, то Россия готова сделать для этого (мирного решения ядерной проблемы. — Прим. ред.) все возможное. Соединенным Штатам об этом известно", — сказал Песков журналистам.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Штаты при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018-го вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.В начале февраля этого года Трамп подписал указ о применении максимального давления против Тегерана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться. Также Белый дом ввел новый раунд санкций против иранской нефтяной отрасли.При этом хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Тегераном вместо ведения военных действий против него. По его словам, он хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит стране мирно развиваться и процветать.В конце февраля глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления.

https://ria.ru/20250302/hamenei-2002522104.html

https://ria.ru/20250227/iran-2002057052.html

https://ria.ru/20250304/kreml-2003063940.html

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иран, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире