https://ria.ru/20250305/peskov-2003172190.html

Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко

Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025

Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить возможное сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, если будет... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:28:00+03:00

2025-03-05T12:28:00+03:00

2025-03-05T12:29:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить возможное сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, если будет потребность, но конкретных планов пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, планирует ли Путин на предстоящей встрече с Лукашенко обсудить совместную работу в сфере редкоземельных металлов.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов.

https://ria.ru/20250226/lavrov-2001721359.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, белоруссия