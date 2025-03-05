Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко
Песков: Путин и Лукашенко обсудят редкоземельные металлы, если будет потребность
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить возможное сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, если будет потребность, но конкретных планов пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, планирует ли Путин на предстоящей встрече с Лукашенко обсудить совместную работу в сфере редкоземельных металлов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов.