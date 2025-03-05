Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 05.03.2025 (обновлено: 12:29 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/peskov-2003172190.html
Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко
Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить возможное сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, если будет... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:28:00+03:00
2025-03-05T12:29:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800246_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_a4dcab246bc261e074d8d61e5dff1cdc.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить возможное сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, если будет потребность, но конкретных планов пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, планирует ли Путин на предстоящей встрече с Лукашенко обсудить совместную работу в сфере редкоземельных металлов.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов.
https://ria.ru/20250226/lavrov-2001721359.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800246_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_239fb2eda7dc0efab7d9e50f745c1098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, белоруссия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко обсудят редкоземельные металлы, если будет потребность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить возможное сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, если будет потребность, но конкретных планов пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Но если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, планирует ли Путин на предстоящей встрече с Лукашенко обсудить совместную работу в сфере редкоземельных металлов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Лавров ответил на вопрос о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам
26 февраля, 14:29
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала