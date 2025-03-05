https://ria.ru/20250305/peskov-2003172180.html
Кремль призвал решать проблему иранского ядерного досье мирными средствами
Кремль призвал решать проблему иранского ядерного досье мирными средствами - РИА Новости, 05.03.2025
Кремль призвал решать проблему иранского ядерного досье мирными средствами
Проблему иранского ядерного досье надо решать исключительно мирными средствами, потенциал для этого есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:28:00+03:00
2025-03-05T12:28:00+03:00
2025-03-05T12:28:00+03:00
россия
иран
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Проблему иранского ядерного досье надо решать исключительно мирными средствами, потенциал для этого есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока только налицо понимание, что российская позиция заключается в том, что эту проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. Мы считаем, что есть для этого потенциал", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250218/rossija-1999989814.html
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россия, иран, в мире, дмитрий песков
Россия, Иран, В мире, Дмитрий Песков
Кремль призвал решать проблему иранского ядерного досье мирными средствами
Песков призвал решать проблему иранского ядерного досье мирными средствами