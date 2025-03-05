https://ria.ru/20250305/peskov-2003170836.html

В Кремле приветствуют решение ГА ООН по российской резолюции

В Кремле приветствуют решение ГА ООН по российской резолюции - РИА Новости, 05.03.2025

В Кремле приветствуют решение ГА ООН по российской резолюции

Кремль положительно оценил утверждение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:23:00+03:00

2025-03-05T12:23:00+03:00

2025-03-05T12:34:00+03:00

россия

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генеральная ассамблея оон

в мире

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Кремль положительно оценил утверждение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Положительно, как еще можно расценивать. Это год очень важный, это 80 лет. Для нас это год Победы, год 80-летия Победы. И все, что с этим связано, естественно, носит особое и символическое, и содержательное значение. И в данном случае примечательно, что подавляющее большинство стран мира разделяет такой подход", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле оценили утверждение Генассамблеей ООН проекта резолюции об окончании Второй мировой войны, который подготовила РФ.Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную РФ резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, запросив тем самым проведение торжественного заседания ГА в память о жертвах того конфликта.

https://ria.ru/20250304/peskov-2002935771.html

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Варвара Скокшина

россия, оон, генеральная ассамблея оон, в мире, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне