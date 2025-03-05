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В Кремле приветствуют решение ГА ООН по российской резолюции - РИА Новости, 05.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:23 05.03.2025 (обновлено: 12:34 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/peskov-2003170836.html
В Кремле приветствуют решение ГА ООН по российской резолюции
В Кремле приветствуют решение ГА ООН по российской резолюции - РИА Новости, 05.03.2025
В Кремле приветствуют решение ГА ООН по российской резолюции
Кремль положительно оценил утверждение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:23:00+03:00
2025-03-05T12:34:00+03:00
россия
оон
генеральная ассамблея оон
в мире
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Кремль положительно оценил утверждение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Положительно, как еще можно расценивать. Это год очень важный, это 80 лет. Для нас это год Победы, год 80-летия Победы. И все, что с этим связано, естественно, носит особое и символическое, и содержательное значение. И в данном случае примечательно, что подавляющее большинство стран мира разделяет такой подход", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле оценили утверждение Генассамблеей ООН проекта резолюции об окончании Второй мировой войны, который подготовила РФ.Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную РФ резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, запросив тем самым проведение торжественного заседания ГА в память о жертвах того конфликта.
https://ria.ru/20250304/peskov-2002935771.html
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россия, оон, генеральная ассамблея оон, в мире, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле приветствуют решение ГА ООН по российской резолюции

Песков: Кремль положительно оценил решение ГА ООН по резолюции к 80-летию Победы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Кремль положительно оценил утверждение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Положительно, как еще можно расценивать. Это год очень важный, это 80 лет. Для нас это год Победы, год 80-летия Победы. И все, что с этим связано, естественно, носит особое и символическое, и содержательное значение. И в данном случае примечательно, что подавляющее большинство стран мира разделяет такой подход", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле оценили утверждение Генассамблеей ООН проекта резолюции об окончании Второй мировой войны, который подготовила РФ.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную РФ резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, запросив тем самым проведение торжественного заседания ГА в память о жертвах того конфликта.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНВ миреДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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