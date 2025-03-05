https://ria.ru/20250305/peskov-2003170587.html

Песков не уточнил, соблюдает ли Путин Великий пост

Песков не уточнил, соблюдает ли Путин Великий пост - РИА Новости, 05.03.2025

Песков не уточнил, соблюдает ли Путин Великий пост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не уточнил, соблюдает ли глава государства Владимир Путин Великий пост. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:22:00+03:00

2025-03-05T12:22:00+03:00

2025-03-05T12:23:00+03:00

религия

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не уточнил, соблюдает ли глава государства Владимир Путин Великий пост. "Пока не успел (выяснить, постится ли Путин - ред.). Сегодня сделаю", - сказал Песков журналистам. Великий пост начался 3 марта и завершится 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.

https://ria.ru/20250304/kalendar-1984676783.html

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2025

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россия, дмитрий песков, владимир путин