Рейтинг@Mail.ru
Песков не уточнил, соблюдает ли Путин Великий пост - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:22 05.03.2025 (обновлено: 12:23 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/peskov-2003170587.html
Песков не уточнил, соблюдает ли Путин Великий пост
Песков не уточнил, соблюдает ли Путин Великий пост - РИА Новости, 05.03.2025
Песков не уточнил, соблюдает ли Путин Великий пост
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не уточнил, соблюдает ли глава государства Владимир Путин Великий пост. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:22:00+03:00
2025-03-05T12:23:00+03:00
религия
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не уточнил, соблюдает ли глава государства Владимир Путин Великий пост. "Пока не успел (выяснить, постится ли Путин - ред.). Сегодня сделаю", - сказал Песков журналистам. Великий пост начался 3 марта и завершится 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.
https://ria.ru/20250304/kalendar-1984676783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин
Религия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков не уточнил, соблюдает ли Путин Великий пост

Песков пока не уточнил, соблюдает ли Путин Великий пост

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не уточнил, соблюдает ли глава государства Владимир Путин Великий пост.
"Пока не успел (выяснить, постится ли Путин - ред.). Сегодня сделаю", - сказал Песков журналистам.
Великий пост начался 3 марта и завершится 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Церковный календарь на каждый день: православные праздники и важные даты
Вчера, 16:37
 
РелигияРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала