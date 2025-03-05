https://ria.ru/20250305/perm-2003160681.html

В Перми арестовали отчима ребенка, попавшего в окровавленном виде на камеру

В Перми арестовали отчима ребенка, попавшего в окровавленном виде на камеру - РИА Новости, 05.03.2025

В Перми арестовали отчима ребенка, попавшего в окровавленном виде на камеру

Свердловский районный суд Перми отправил на два месяца под стражу отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру, сообщает краевая прокуратура в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:45:00+03:00

2025-03-05T11:45:00+03:00

2025-03-05T11:45:00+03:00

происшествия

пермь

свердловский район

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 5 мар - РИА Новости. Свердловский районный суд Перми отправил на два месяца под стражу отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру, сообщает краевая прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее в местных СМИ и соцсетях появились видео и фото, на которых ребенок в возрасте примерно 8-9 лет с кровью на лице, без верхней одежды бежит и просит о помощи прохожего. После этого СК возбудил дело об истязаниях малолетнего. Судом по ходатайству следствия был арестован отчим ребенка. По информации полиции, 1 марта во время семейного конфликта 32-летний отчим толкнул пасынка, отчего тот ударился о стену. Следователи установили, что отчим почти год систематически бил и оскорблял мальчика. "Прокуратура Свердловского района города Перми поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину, систематически применявшему насилие к своему 9-летнему пасынку. С учетом мнения прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщает прокуратура края.

https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html

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Видео с ребенком, пострадавшим во время семейного конфликта в Перми Ребенок с кровью на лице, попавший на камеры у дома в Перми, во время семейного конфликта ударился о стену после того, как его толкнул отчим, следует из предварительных данных проверки полиции в регионе. 2025-03-05T11:45 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, свердловский район, следственный комитет россии (ск рф)