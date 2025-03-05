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В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам - РИА Новости, 05.03.2025
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21:56 05.03.2025 (обновлено: 22:05 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/peregovory-2003301383.html
В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам
В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам - РИА Новости, 05.03.2025
В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам
Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 05.03.2025
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Эти переговоры происходят прямо сейчас, когда мы разговариваем", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, когда США планируют подписать соглашение.
https://ria.ru/20250305/ataki-2003299458.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам

Левитт: переговоры США и Украины по ресурсам продолжаются в реальном времени

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Эти переговоры происходят прямо сейчас, когда мы разговариваем", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, когда США планируют подписать соглашение.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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