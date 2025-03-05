https://ria.ru/20250305/peregovory-2003301383.html
В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам
В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам - РИА Новости, 05.03.2025
В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам
Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:56:00+03:00
2025-03-05T21:56:00+03:00
2025-03-05T22:05:00+03:00
в мире
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Эти переговоры происходят прямо сейчас, когда мы разговариваем", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, когда США планируют подписать соглашение.
https://ria.ru/20250305/ataki-2003299458.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам
Левитт: переговоры США и Украины по ресурсам продолжаются в реальном времени