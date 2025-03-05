https://ria.ru/20250305/peregovory-2003301383.html

В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам

В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам - РИА Новости, 05.03.2025

В Белом доме заявили о продолжении переговоров США и Киева по ресурсам

Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T21:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Эти переговоры происходят прямо сейчас, когда мы разговариваем", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, когда США планируют подписать соглашение.

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