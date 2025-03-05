https://ria.ru/20250305/peregovory-2003275228.html

Ермак и Уолтц обсудили дату возможных переговоров Украины с Россией

Ермак и Уолтц обсудили дату возможных переговоров Украины с Россией - РИА Новости, 05.03.2025

Ермак и Уолтц обсудили дату возможных переговоров Украины с Россией

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц обсудили дату и место возможных переговоров с... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:51:00+03:00

2025-03-05T18:51:00+03:00

2025-03-05T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц обсудили дату и место возможных переговоров с Россией, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на советника Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина. Ранее в среду Уолтц сообщил, что США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, и выразил убеждение в возможности достижения мира в результате этих переговоров. "Ермак обсудил с советником Трампа по нацбезопасности Уолтцом место и дату переговоров с РФ, подтвердил "Общественному" советник президента Литвин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В среду по московскому времени американский президент Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

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