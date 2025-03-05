https://ria.ru/20250305/pensiya-2003221104.html

Досрочная пенсия в 2025 году: кто имеет право и как ее оформить

Досрочная пенсия в 2025 году: основания для назначения, как оформить и получить

Досрочная пенсия в 2025 году: кто имеет право и как ее оформить

Каждый гражданин России по достижении определённого возраста может рассчитывать на пенсию по старости. Но по закону некоторые категории граждан при определенных РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:42:00+03:00

2025-03-05T15:42:00+03:00

2025-03-05T15:42:00+03:00

россия

пенсия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Каждый гражданин России по достижении определённого возраста может рассчитывать на пенсию по старости. Но по закону некоторые категории граждан при определенных условиях имеют право на досрочную пенсию. Например, согласно п.19 ст.30 закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", педагогическим работникам назначают пенсию по стажу, независимо от их возраста. Кто ещё может оформить выплаты досрочно, основания для выхода на пенсию раньше, необходимые документы и советы экспертов – в материале РИА Новости. Досрочная пенсияДосрочная пенсия – одна из мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Выход на пенсию досрочно позволяет получить выплаты ранее общеустановленного пенсионного возраста при наличии определённых условий, предусмотренных законодательством."По правилам, установленным законодательством, граждане могут выйти на страховую пенсию при достижении пенсионного возраста, мужчины в 65 лет, женщины в 60 лет, при наличии страхового стажа 15 лет и ИПК – 30, а на социальную пенсию по старости – мужчины в 70 лет, а женщины в 65 лет. Если же гражданин работал в определенной сфере, или относится к отдельным категориям граждан, которые прописаны в законодательстве, он может выйти на пенсию ранее установленного возраста при соблюдении некоторых условий", – комментирует Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы.Кто может выйти на пенсию досрочноВыйти досрочно на пенсию можно до установленного пенсионного возраста. Светлана Титор, доцент кафедры частного права ГУУ поясняет, что такое право для некоторых категорий граждан увязывается с определенными обстоятельствами:"Во-первых, это работники вредных производств. Во-вторых, педагоги, медики и творческие работники, у которых есть специальный стаж. Однако с 2023 года действует период ожидания продолжительностью 60 месяцев. Многодетные матери также могут выйти на пенсию раньше: при наличии трех детей – на 3 года раньше срока, четырех детей – на 4 года, а пяти и более – в 50 лет. При этом страховой стаж должен быть не менее 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – не менее 30. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, проработавшие там 20 лет (мужчины) или 15 лет (женщины), также выходят на пенсию раньше на пять лет. Для этого требуется общий трудовой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а ИПК – не менее 30. Кроме того, безработные предпенсионного возраста, которым до пенсии осталось меньше пяти лет, могут претендовать на досрочную пенсию, если потеря работы произошла по независящим от них причинам. В 2025 году для досрочной пенсии женщине должно исполниться 56 лет, а мужчине – 61 год", – говорит Сергей Довгаль, руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ).По словам генерального директора АНО "Проектный офис развития Арктики" Максима Данькина, северный стаж является действенным социальным механизмом, компенсирующим работу в непростых климатических условиях. Благодаря ему работники получают возможность досрочно уходить на пенсию: мужчины после 15 лет работы на Севере и 25 лет общего трудового стажа могут выйти на пенсию в 55 лет, а женщины – в 50 лет. Однако для работников в приравненных к крайнему северу регионах требования выше – нужен стаж от 20 лет и общий трудовой стаж от 25 до 30 лет. Вахтовики также могут рассчитывать на более ранний выход на пенсию, однако в стаж засчитывается только время работы на севере. Для его учёта необходимо быть официально трудоустроенным в компании, зарегистрированной в соответствующем регионе, причем есть ряд нюансов (например, в стаж может не войти отпуск по уходу за ребенком или работа по договору ГПХ). Проверить свой северный стаж можно в личном кабинете сайта Социального фонда России, сделав запрос в его физическом отделении или на Госуслугах."Уйти на пенсию ранее установленного возраста могут и мужчины, имеющие страховой стаж не менее 42 лет, женщины со страховым стажем 37 лет. Такая пенсия в законе не называется "досрочной", но в быту ее называют именно так. При наличии указанного стажа мужчины и женщины могут уйти на пенсию на 24 месяца ранее, чем достигнут пенсионного возраста (мужчины в 63 года, женщины в 58 лет)", – говорит Светлана Титор.Основания для досрочного назначения пенсииОснованием для досрочного назначения пенсии служат особые условия труда, социальные факторы или профессиональная деятельность: наличие льготного стажа (вредные условия труда, северный стаж, педагогическая или медицинская деятельность), социальные причины (например, многодетность), а также достижение необходимого возраста и минимального количества пенсионных баллов (ИПК).Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что досрочное назначение пенсии в Российской Федерации регулируется законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Перечень оснований для установления досрочной пенсии по старости содержатся в ст. 30, 31 и 32. Условно их можно разделить на две группы. При наличии у пенсионера:Как оформить досрочную пенсиюДля оформления пенсии необходимо обратиться с заявлением в СФР. По словам Оксаны Красовской, подать его можно не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного возраста.Куда обращатьсяДля оформления досрочной пенсии необходимо подать заявление в территориальный Социальный фонд РФ. Это можно сделать лично в отделении фонда или в многофункциональном центре по месту проживания, а также в электронном виде через портал "Госуслуги". Также при наличии письменного согласия гражданина заявление можно подать в территориальное отделение СФР через работодателя.Необходимые документыПеречень документов, необходимых для оформления досрочной пенсии, зависит от основания, его следует уточнить в территориальном отделе СФР.Для оформления обычно требуются: паспорт, трудовая книжка или справки, подтверждающие стаж, СНИЛС. Юрист отмечает, что все остальные документы СФР запрашивает самостоятельно (ч.7, 8 ст. 21 Закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"). И может запросить необходимые для установления пенсии документы и сведения у гражданина, подтверждающие право на льготу (например, справка о вредных условиях труда), только в случае, если они не находятся в распоряжении ТО СФР, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.СрокиЗаявление рассматривается 10 рабочих дней, но возможно и продление срока при необходимости запроса сведений. Пенсия назначается с даты подачи документов, если все условия соблюдены. "В случае задержки в принятии решения о назначении пенсии со стороны СФР, гражданам гарантируется выплата всех причитающихся средств, начиная с момента возникновения права на пенсию", – уточняет Оксана Васильева.Размер досрочной пенсииУстановленного размера страховой пенсии нет. Сумма зависит от стажа гражданина и размера ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента), чем больше стаж и размер ИПК, тем больше будет выплата.Размер досрочной пенсии рассчитывается по стандартной формуле:Страховая пенсия = ИПК × Стоимость балла + Фиксированная выплатаВ 2025 году фиксированная выплата на федеральном уровне составляет 8 907,70 рублей.Отказы в досрочном выходе на пенсиюОтказ в досрочном выходе на пенсию, как отмечает Сергей Довгаль, возможен в случае недостаточного льготного стажа, отсутствия подтверждающих документов, нехватки пенсионных баллов (ИПК) или ошибок в заявлении.Если гражданину неправомерно отказали в досрочном выходе на пенсию, он может обжаловать решение в вышестоящих органах или в судебном порядке.Можно ли работать на досрочной пенсииПосле выхода на досрочную пенсию можно продолжать трудовую деятельность без каких-либо ограничений. По словам Оксаны Красовской, гражданин, который вышел на пенсию досрочно, имеет право работать, осуществлять иную деятельность (ИП, ООО, самозанятость) и получать пенсию. Законодательство не устанавливает каких-то ограничений в части получения пенсии и работы. "Единственно только, если у него пенсия назначена в минимальных размерах, и он может получать доплату до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, то для получения такой доплаты важно не осуществлять трудовую и иную деятельность", – уточняет юрист."Стоит учесть, что при продолжении работы после выхода на досрочную пенсию могут измениться условия начисления пенсии и социальные льготы. Например, могут быть ограничения на получение некоторых социальных выплат и пособий", – отмечает Оксана Васильева. Но в случае если досрочная пенсия была назначена как безработному, соответственно, работать будет нельзя.Мнение эксперта"Если вы относитесь к льготной категории – начните подготовку к оформлению пенсии за 1-2 года до предполагаемого срока, чтобы избежать проблем с подтверждением стажа или баллов. Регулярно проверяйте актуальную информацию на сайте СФР и консультируйтесь с юристом", – советует Сергей Довгаль.Оксана Красовская также рекомендует гражданам, которые имеют право на досрочную пенсию, заранее проверять свой стаж, запрашивать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в СФР, если какие-то сведения отсутствуют, то следует обратиться в СФР для внесения изменений в ИЛС. "Следует проверить записи в трудовой книжке, все ли там данные указаны, заполнены ли сведения о приеме и увольнении. Если что-то указано неверно, то гражданину придется этот период подтверждать", – поясняет эксперт.

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Артем Смирнов

россия, пенсия