https://ria.ru/20250305/pensiya-2003089965.html

Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян

Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян - РИА Новости, 05.03.2025

Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян

Самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если наработают стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, иначе... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T02:22:00+03:00

2025-03-05T02:22:00+03:00

2025-03-05T02:22:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если наработают стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, иначе им полагается социальная пенсия в размере прожиточного минимума, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "Для получения пенсии по старости надо соответствовать минимальным требованиям: возраст - 63 года для мужчин, 58 лет для женщин; стаж не менее 15 лет; пенсионный коэффициент - не менее 30 баллов. Это данные на 2025 год. Если самозанятый не отвечает этим требованиям, ему будут платить только социальную пенсию в размере прожиточного минимума", - сказала Лопатина. Она отметила, что для получения социальной пенсии пенсионный возраст увеличивается для женщин до 65 лет, а для мужчин - до 70 лет. То есть гражданин не останется совсем без пенсии. Эксперт объяснила, что самозанятые могут "покупать" стаж, отчисляя добровольные взносы в Социальный фонд России. Чтобы начать формирование страховой пенсии, нужно подать соответствующее заявление через клиентскую службу отделения Соцфонда, личный кабинет на его сайте или Госуслугах, а также с использованием мобильного приложения "Мой налог".

https://ria.ru/20250305/dolgi-2003086185.html

https://ria.ru/20250304/pensija-2002912416.html

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