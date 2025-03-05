Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/pensiya-2003089965.html
Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян
Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян - РИА Новости, 05.03.2025
Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян
Самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если наработают стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, иначе... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T02:22:00+03:00
2025-03-05T02:22:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ff04bd6cd01be435ab27da6852f11cc.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если наработают стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, иначе им полагается социальная пенсия в размере прожиточного минимума, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "Для получения пенсии по старости надо соответствовать минимальным требованиям: возраст - 63 года для мужчин, 58 лет для женщин; стаж не менее 15 лет; пенсионный коэффициент - не менее 30 баллов. Это данные на 2025 год. Если самозанятый не отвечает этим требованиям, ему будут платить только социальную пенсию в размере прожиточного минимума", - сказала Лопатина. Она отметила, что для получения социальной пенсии пенсионный возраст увеличивается для женщин до 65 лет, а для мужчин - до 70 лет. То есть гражданин не останется совсем без пенсии. Эксперт объяснила, что самозанятые могут "покупать" стаж, отчисляя добровольные взносы в Социальный фонд России. Чтобы начать формирование страховой пенсии, нужно подать соответствующее заявление через клиентскую службу отделения Соцфонда, личный кабинет на его сайте или Госуслугах, а также с использованием мобильного приложения "Мой налог".
https://ria.ru/20250305/dolgi-2003086185.html
https://ria.ru/20250304/pensija-2002912416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6d41eea99a43a3d1dee0cbfac2fe833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, будет ли пенсия у самозанятых россиян

Социолог Лопатина: самозанятые могут получить страховую пенсию при наборе стажа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если наработают стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, иначе им полагается социальная пенсия в размере прожиточного минимума, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
"Для получения пенсии по старости надо соответствовать минимальным требованиям: возраст - 63 года для мужчин, 58 лет для женщин; стаж не менее 15 лет; пенсионный коэффициент - не менее 30 баллов. Это данные на 2025 год. Если самозанятый не отвечает этим требованиям, ему будут платить только социальную пенсию в размере прожиточного минимума", - сказала Лопатина.
Рейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Юрист назвала часть пенсии, которую не забирают даже по суду
02:17
Она отметила, что для получения социальной пенсии пенсионный возраст увеличивается для женщин до 65 лет, а для мужчин - до 70 лет. То есть гражданин не останется совсем без пенсии.
Эксперт объяснила, что самозанятые могут "покупать" стаж, отчисляя добровольные взносы в Социальный фонд России. Чтобы начать формирование страховой пенсии, нужно подать соответствующее заявление через клиентскую службу отделения Соцфонда, личный кабинет на его сайте или Госуслугах, а также с использованием мобильного приложения "Мой налог".
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Названы категории граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно
Вчера, 10:39
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала