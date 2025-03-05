https://ria.ru/20250305/panama-2003241900.html

Президент Панамы назвал Трампа лжецом

Президент Панамы назвал Трампа лжецом - РИА Новости, 05.03.2025

Президент Панамы назвал Трампа лжецом

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг слова главы США Дональда Трампа, заявившего, что Вашингтон начал возвращать контроль над Панамским каналом, и обвинил... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:29:00+03:00

2025-03-05T16:29:00+03:00

2025-03-05T16:50:00+03:00

в мире

китай

панама

панамский канал

дональд трамп

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг слова главы США Дональда Трампа, заявившего, что Вашингтон начал возвращать контроль над Панамским каналом, и обвинил американского лидера во лжи.Трамп коснулся ситуации с Панамским каналом, когда во вторник вечером выступал перед обеими палатами конгресса. В качестве доказательства своих слов он сослался на соглашение о покупке портов канала американской компанией."Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе передачи под чей-либо контроль, и тем более это даже не обсуждалось в наших беседах с госсекретарем (США Марко - ред.) Рубио или кем-либо еще. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации", - написал панамский лидер в соцсети Х.Как отметил Мулино, сотрудничество между правительствами Панамы и США основано на четких договоренностях по вопросам, представляющим взаимный интерес."Канал - панамский и останется панамским!" - добавил он.Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".

https://ria.ru/20250304/porty-2003074718.html

https://ria.ru/20250302/panama-2002530446.html

https://ria.ru/20250301/politika-2002403466.html

китай

панама

панамский канал

сша

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в мире, китай, панама, панамский канал, дональд трамп, сша