https://ria.ru/20250305/osipov-2003243634.html

Тело нашли через пять месяцев: что произошло с актером Алексеем Осиповым

Тело нашли через пять месяцев: что произошло с актером Алексеем Осиповым - РИА Новости, 05.03.2025

Тело нашли через пять месяцев: что произошло с актером Алексеем Осиповым

Он мог стать новым героем российского кино — высокий, с телом греческого бога и харизмой голливудского актера. Алексей Осипов был словно создан для больших... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:24:00+03:00

2025-03-05T18:24:00+03:00

2025-03-05T18:24:00+03:00

шоубиз

тимур бекмамбетов

санкт-петербургская академия театрального искусства

финляндия

кронштадт

финский залив

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Он мог стать новым героем российского кино — высокий, с телом греческого бога и харизмой голливудского актера. Алексей Осипов был словно создан для больших ролей, но его жизнь оборвалась на взлете. Что случилось с человеком, которому было суждено стать звездой?От науки к экрануПитерский паренек с нестандартной судьбой — так можно коротко описать Алексея Осипова. Родившись в семье ученых 18 февраля 1975 года, он с детства отличался от окружающих. Биолого-почвенный факультет быстро стал для него пересадочной станцией между точными науками и миром искусства.Спорт стал первой любовью молодого Осипова. Легкая атлетика и плавание сформировали его железный характер и впечатляющую физическую форму. Высокий рост (187 см), атлетическое телосложение, светлые волосы и пронзительные серо-голубые глаза — внешность, которая позже станет его профессиональным преимуществом.Чтобы прокормить себя на пути к мечте, Алексей работал грузчиком, таксистом и даже моделью. И все это — в ожидании своего звездного билета.Кинематографический прорывСудьбоносная встреча с режиссером Тимуром Бекмамбетовым в 2000 году стала для Осипова билетом в мир большого кино. Легенда гласит, что режиссер заметил парня на рекламном плакате. Высокий, под два метра, с телосложением древнего воина — Алексей идеально вписался в образ варвара Флавиля в фильме "Гладиатрикс".От бандита до детективаПрофессиональное образование пришло позже — в 2002 году Алексей поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, параллельно снимался в сериалах. Первые роли в "Русском спецназе" и "Бандитском Петербурге" были скромными, но амбициозного Осипова это не остановило.Настоящая популярность пришла с сериалом "Бедная Настя". Роль конюха Никиты Хворостова моментально сделала Осипова узнаваемым. После этого посыпались предложения от режиссеров: криминальные боевики, полицейские сериалы, детективные истории.Алексей виртуозно перевоплощался: то суровый милиционер, то беспредельщик-бандит. В "Двое из ларца" сыграл детектива, в "Никогда не говори никогда" — мужчину на грани измены. За десять лет — более тридцати фильмов.Тайна личной жизниОсипов был настоящим мачо: спортсмен, красавец, обаятельный мужчина. При этом — полная загадка в личных отношениях. Не любил распространяться о романах, избегал расспросов журналистов. Фанатки боготворили, но близко он никого не подпускал.О последних отношениях есть минимум информации:встречался с девушкой по имени Ольгой. Осипов не был женат и не имел детей, но мечтал о большой семье. Вел здоровый образ жизни, не курил и не пил. Казалось, впереди — только блестящее будущее.Загадочное исчезновениеПоследние дни Алексея Осипова окутаны тайной и множеством несостыковок. Прогулка 13 февраля 2013 года с Ольгой на Финском заливе стала последним моментом, когда актера видели живым. Влюбленные остановились неподалеку от дамбы под Кронштадтом — живописное место с видом на закат.Версии дальнейших событий кардинально расходятся. Одни утверждают, что Ольга просто замерзла и решила вернуться в машину. Другие настаивают: между ними произошел острый конфликт. Алексей якобы хотел немного побыть один, и девушка оставила его на улице.Через некоторое время на телефон Ольги приходит шокирующее сообщение от Алексея: "Не жди меня, уезжай, пакуй вещи. Продавай все тут и езжай в Финляндию".Перепуганная девушка пыталась дозвониться до Алексея — на звонок никто не ответил. Она отправилась к нему домой, но и там актера не оказалось. Единственный выход — звонок в полицию.Расследование, которое не дает покояСледствие официально рассматривало три основные версии исчезновения:Версия первая — несчастный случай. Следователи изначально предположили, что актер мог провалиться под лед Финского залива. Однако никаких убедительных доказательств так и не нашли.Версия вторая — самоубийство. Некоторые знакомые Осипова утверждали, что накануне он выглядел подавленным. Но родственники категорически отвергают эту версию, ссылаясь на то, что артист готовился к новым ролям и был полон творческих планов.Версия третья — криминальный след. У Осипова имелись крупные долги, предположительно связанные со страстью к покеру. Эта информация подогревала слухи о возможном насильственном исчезновении.Любопытный факт: в СМИ активно муссировалась версия о том, что Алексей мог инсценировать собственную смерть. Мол, надоела известность, хочется начать жизнь заново. Однако никаких подтверждений этой версии так и не появилось.Тело нашли спустя пять месяцевПоиски Алексея Осипова продолжались несколько месяцев. Следователи, журналисты, близкие — все были в напряжении, не зная, что же произошло с актером.Переломный момент наступил в середине лета 2013 года. Гражданин Финляндии, катавшийся 19 июля на яхте в акватории залива, заметил тело и немедленно сообщил полиции. Местом обнаружения стал район острова Котлин. Точнее — возле дамбы в городе Ломоносов. Первоначально сотрудники правоохранительных органов осторожничали: нужно было официально идентифицировать погибшего.Официальное опознание состоялось 24 июля 2013 года. Брат артиста прибыл, чтобы подтвердить личность. Он узнал Алексея по яркой одежде, которую тот любил носить. Для абсолютной уверенности провели ДНК-тестирование — результат не оставил сомнений: это был 37-летний Алексей Осипов.Дело закрытоРозыскное дело было немедленно закрыто. Следствие не нашло доказательств криминального происшествия или инсценировки исчезновения, и основной версией осталась возможность несчастного случая или самоубийства, хотя официально причина смерти так и не была названа.Загадка смерти артиста так и осталась висеть в воздухе. Родственники отвергали версию о самоубийстве, а друзья вспоминали его творческие планы и мечты покорить Голливуд.В биографиях сотен актеров есть те, кто не успел. Алексей Осипов — один из них. Талантливый, красивый, перспективный — он был обречен остаться в категории "могло бы быть". Голливудские коридоры так и не услышали его шагов, а российский экран потерял еще одну многообещающую звезду. 18 февраля артисту могло исполниться 50 лет.

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тимур бекмамбетов, санкт-петербургская академия театрального искусства, финляндия, кронштадт, финский залив