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Киев ждут перебои в поставках около 65% оружия, обещанного США - РИА Новости, 05.03.2025
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03:26 05.03.2025 (обновлено: 03:27 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/oruzhie-2003093478.html
Киев ждут перебои в поставках около 65% оружия, обещанного США
Киев ждут перебои в поставках около 65% оружия, обещанного США - РИА Новости, 05.03.2025
Киев ждут перебои в поставках около 65% оружия, обещанного США
Киев ждут перебои в поставках примерно 65% оружия США, обещанного в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), если американский президент... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:26:00+03:00
2025-03-05T03:27:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киев ждут перебои в поставках примерно 65% оружия США, обещанного в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), если американский президент Дональд Трамп прекратит помощь, выяснило РИА Новости. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил во вторник, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. В последнем информационном бюллетене Пентагона о военной помощи США Украине отмечается, что администрация бывшего президента Джо Байдена с февраля 2022 года выделила около 65,9 миллиарда долларов на помощь Киеву. Однако значительная часть вооружений была предоставлена в рамках USAI, которая основана на закупке нового оборудования у оборонных подрядчиков и может занять годы. По данным февральского отчета конгрессу США в рамках операции "Атлантическая решимость", которая поддерживает Украину, из 33,21 миллиарда долларов, выделенных на USAI, только 11,48 миллиарда долларов были выплачены, что свидетельствует о завершении контрактов на закупку. Однако неясно, были ли эти вооружения доставлены на Украину, потому что производство может занять месяцы или даже годы. Как отмечается в отчете, контракты на примерно 21,73 миллиарда долларов, или около 65,4%, в рамках USAI не были завершены. Согласно отчету, около 11,15 миллиарда долларов из 21,73 миллиарда долларов были взяты в качестве обязательств, что значит, что контракты на закупку, охватывающие эту сумму, скорее всего, были заключены, но не завершены. Еще 10,58 миллиарда долларов не были выделены, а контракты даже не были заключены. Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250304/vsu-2003040235.html
https://ria.ru/20250304/vengrija-2003020637.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США
Киев ждут перебои в поставках около 65% оружия, обещанного США

Украину ждут перебои в поставках около 65% оружия, обещанного США

© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony FordТанк M1A3 Abrams
Танк M1A3 Abrams - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony Ford
Танк M1A3 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киев ждут перебои в поставках примерно 65% оружия США, обещанного в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), если американский президент Дональд Трамп прекратит помощь, выяснило РИА Новости.
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил во вторник, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Эксперт предрек дефицит оружия у ВСУ после заморозки помощи США
Вчера, 18:26
В последнем информационном бюллетене Пентагона о военной помощи США Украине отмечается, что администрация бывшего президента Джо Байдена с февраля 2022 года выделила около 65,9 миллиарда долларов на помощь Киеву. Однако значительная часть вооружений была предоставлена в рамках USAI, которая основана на закупке нового оборудования у оборонных подрядчиков и может занять годы.
По данным февральского отчета конгрессу США в рамках операции "Атлантическая решимость", которая поддерживает Украину, из 33,21 миллиарда долларов, выделенных на USAI, только 11,48 миллиарда долларов были выплачены, что свидетельствует о завершении контрактов на закупку. Однако неясно, были ли эти вооружения доставлены на Украину, потому что производство может занять месяцы или даже годы.
Как отмечается в отчете, контракты на примерно 21,73 миллиарда долларов, или около 65,4%, в рамках USAI не были завершены. Согласно отчету, около 11,15 миллиарда долларов из 21,73 миллиарда долларов были взяты в качестве обязательств, что значит, что контракты на закупку, охватывающие эту сумму, скорее всего, были заключены, но не завершены. Еще 10,58 миллиарда долларов не были выделены, а контракты даже не были заключены.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Украина все равно сможет получать американское оружие, считает аналитик
Вчера, 17:19
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На польско-украинской границе прекратилась передача ВСУ оружия из США
Вчера, 14:44
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОМинистерство обороны США
 
 
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