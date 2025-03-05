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Орбан обратится с вопросом к Макрону из-за помощи Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/orban-2003292010.html
Орбан обратится с вопросом к Макрону из-за помощи Украине
Орбан обратится с вопросом к Макрону из-за помощи Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Орбан обратится с вопросом к Макрону из-за помощи Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном хочет спросить у него, почему Евросоюз намерен продолжать... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:14:00+03:00
2025-03-05T20:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
виктор орбан
эммануэль макрон
дональд трамп
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БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном хочет спросить у него, почему Евросоюз намерен продолжать поддержку Украины после того, как от этого отказались США. Орбан в среду перед саммитом ЕС встретится с Макроном в Париже. "Произошло фундаментальное изменение: американцы до сих пор были на стороне войны, а теперь они на стороне мира. Я хотел бы узнать, если за три года воюющие стороны не смогли победить Россию и помочь Украине победить, когда американцы тоже были в военном лагере, то теперь, когда американцев там уже нет, и поэтому провоенный лагерь намного слабее, почему они теперь думают, что смогут выиграть ту же войну? Я хотел бы получить ответ на этот вопрос. Почему французская, то есть провоенная позиция разумна", - сказал Орбан в самолете, направляясь в Париж. Видеозапись с его заявлением была опубликована в соцсети Facebook*. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США такого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
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в мире, украина, россия, сша, виктор орбан, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Орбан обратится с вопросом к Макрону из-за помощи Украине

Орбан хочет спросить у Макрона, почему ЕС намерен продолжать помогать Украине

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном хочет спросить у него, почему Евросоюз намерен продолжать поддержку Украины после того, как от этого отказались США.
Орбан в среду перед саммитом ЕС встретится с Макроном в Париже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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"Произошло фундаментальное изменение: американцы до сих пор были на стороне войны, а теперь они на стороне мира. Я хотел бы узнать, если за три года воюющие стороны не смогли победить Россию и помочь Украине победить, когда американцы тоже были в военном лагере, то теперь, когда американцев там уже нет, и поэтому провоенный лагерь намного слабее, почему они теперь думают, что смогут выиграть ту же войну? Я хотел бы получить ответ на этот вопрос. Почему французская, то есть провоенная позиция разумна", - сказал Орбан в самолете, направляясь в Париж.
Видеозапись с его заявлением была опубликована в соцсети Facebook*.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США такого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВиктор ОрбанЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
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