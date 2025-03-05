Орбан обратится с вопросом к Макрону из-за помощи Украине
Орбан хочет спросить у Макрона, почему ЕС намерен продолжать помогать Украине
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном хочет спросить у него, почему Евросоюз намерен продолжать поддержку Украины после того, как от этого отказались США.
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"Произошло фундаментальное изменение: американцы до сих пор были на стороне войны, а теперь они на стороне мира. Я хотел бы узнать, если за три года воюющие стороны не смогли победить Россию и помочь Украине победить, когда американцы тоже были в военном лагере, то теперь, когда американцев там уже нет, и поэтому провоенный лагерь намного слабее, почему они теперь думают, что смогут выиграть ту же войну? Я хотел бы получить ответ на этот вопрос. Почему французская, то есть провоенная позиция разумна", - сказал Орбан в самолете, направляясь в Париж.
Видеозапись с его заявлением была опубликована в соцсети Facebook*.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США такого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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