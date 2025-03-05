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Опрос показал, сколько французов против отправки военных на Украину - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:53 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/opros-2003306123.html
Опрос показал, сколько французов против отправки военных на Украину
Опрос показал, сколько французов против отправки военных на Украину - РИА Новости, 05.03.2025
Опрос показал, сколько французов против отправки военных на Украину
Против отправки французских военных на Украину выступают 65% населения Франции, однако за год этот показатель снизился более чем на 10 процентных пунктов,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:53:00+03:00
2025-03-05T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Против отправки французских военных на Украину выступают 65% населения Франции, однако за год этот показатель снизился более чем на 10 процентных пунктов, следует из опроса компании CSA для радиостанции Europe 1. "65% французов считают, что боевые отряды не следует вводить на Украину, а 35% выступают за", - следует из опроса. При этом, как отмечают авторы, доля респондентов, отрицательно ответивших вопрос о необходимости отправки войск, снижается. Так, в феврале 2024 года 76% французов были против отправки военных на Украину. При этом среди населения в возрасте от 18 до 24 лет 76% по-прежнему выступают против отправки войск. В возрастной группе от 25 до 34 лет такое мнение разделяют лишь 56% респондентов. Отмечается, что среди людей старше 65 лет против отправки войск 62%. Меньше всего поддерживающих отправку западных военных на Украину среди сторонников правых и крайне правых политических сил. Число противников такого шага в их рядах доходит до 87%. Но даже в президентском лагере мнения разделились: 49% сторонников президента Эммануэля Макрона выступают против отправки войск на Украину. Опрос проводился онлайн 4 и 5 марта, в нем приняли участие 1002 человека, погрешность не указана.
https://ria.ru/20250305/makron-2003304698.html
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353
60
в мире, украина, франция, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон
Опрос показал, сколько французов против отправки военных на Украину

CSA: 65% французов выступили против отправки военных на Украину

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Против отправки французских военных на Украину выступают 65% населения Франции, однако за год этот показатель снизился более чем на 10 процентных пунктов, следует из опроса компании CSA для радиостанции Europe 1.
"65% французов считают, что боевые отряды не следует вводить на Украину, а 35% выступают за", - следует из опроса.
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При этом, как отмечают авторы, доля респондентов, отрицательно ответивших вопрос о необходимости отправки войск, снижается. Так, в феврале 2024 года 76% французов были против отправки военных на Украину.
При этом среди населения в возрасте от 18 до 24 лет 76% по-прежнему выступают против отправки войск. В возрастной группе от 25 до 34 лет такое мнение разделяют лишь 56% респондентов. Отмечается, что среди людей старше 65 лет против отправки войск 62%.
Меньше всего поддерживающих отправку западных военных на Украину среди сторонников правых и крайне правых политических сил. Число противников такого шага в их рядах доходит до 87%. Но даже в президентском лагере мнения разделились: 49% сторонников президента Эммануэля Макрона выступают против отправки войск на Украину.
Опрос проводился онлайн 4 и 5 марта, в нем приняли участие 1002 человека, погрешность не указана.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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