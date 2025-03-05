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Рэпер OG Buda опроверг слухи об отмене концерта в Омске - РИА Новости, 05.03.2025
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Шоубиз
 
16:46 05.03.2025 (обновлено: 16:50 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ogbuda-2003244074.html
Рэпер OG Buda опроверг слухи об отмене концерта в Омске
Рэпер OG Buda опроверг слухи об отмене концерта в Омске - РИА Новости, 05.03.2025
Рэпер OG Buda опроверг слухи об отмене концерта в Омске
Исполнитель OG Buda (Григорий Ляхов) сообщил, что его концерт в Омске не отменен, а перенесен на другую дату из-за изменившегося расписания концертной площадки. РИА Новости, 05.03.2025
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ОМСК, 5 мар - РИА Новости. Исполнитель OG Buda (Григорий Ляхов) сообщил, что его концерт в Омске не отменен, а перенесен на другую дату из-за изменившегося расписания концертной площадки. OG Buda должен был выступать в Омске 5 марта. Накануне представители "G-Drive Арены", где должен был пройти концерт, отправили организаторам мероприятия письмо с информацией о его отмене. В соцсетях появилось сообщение, что концерт отменен из-за обращения омских казаков. "Друзья, только что получили официальное письмо от "G-Drive Арены" о переносе нашего концерта на другую дату. Надо учитывать, что приоритетом такого рода инфраструктурно важных площадок являются спортивные события, представляющие особую важность для региона. К сожалению, мы не в силах этому воспрепятствовать, поэтому вынуждены уступить наши даты и перенести два концерта — в Омске и Новосибирске — на осень", – сообщается в официальной группе мероприятия во "ВКонтакте" В посте официального омского Совета атаманов казачьего народа во "ВКонтакте" ранее появился пост о требовании запрета концерта исполнителя в Омске. "Творчество данного исполнителя пропагандирует разврат, наркотики, ЛГБТ*, нецензурную лексику. В общем, все то, что противоречит ценностям Русского мира и законодательству РФ", — написано в посте. Позже казаки опубликовали ответ регионального правительства на их запрос. В нем указанно, что возможности контролировать выступления артистов, которые проходят не на государственных площадках, нет. Ранее омские казаки требовали запретить концерт Дианы Арбениной, а также Леонида Агутина и "Квартета И".* Сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
https://ria.ru/20250304/veterany-2002984560.html
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омск, новосибирск, россия, диана арбенина, леонид агутин, квартет и
Шоубиз, Омск, Новосибирск, Россия, Диана Арбенина, Леонид Агутин, Квартет И
Рэпер OG Buda опроверг слухи об отмене концерта в Омске

Рэпер OG Buda опроверг слухи об отмене концерта в Омске из-за обращения казаков

© Фото : соцсетиOG Buda
OG Buda - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : соцсети
OG Buda. Архивное фото
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ОМСК, 5 мар - РИА Новости. Исполнитель OG Buda (Григорий Ляхов) сообщил, что его концерт в Омске не отменен, а перенесен на другую дату из-за изменившегося расписания концертной площадки.
OG Buda должен был выступать в Омске 5 марта. Накануне представители "G-Drive Арены", где должен был пройти концерт, отправили организаторам мероприятия письмо с информацией о его отмене. В соцсетях появилось сообщение, что концерт отменен из-за обращения омских казаков.
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"Друзья, только что получили официальное письмо от "G-Drive Арены" о переносе нашего концерта на другую дату. Надо учитывать, что приоритетом такого рода инфраструктурно важных площадок являются спортивные события, представляющие особую важность для региона. К сожалению, мы не в силах этому воспрепятствовать, поэтому вынуждены уступить наши даты и перенести два концерта — в Омске и Новосибирске — на осень", – сообщается в официальной группе мероприятия во "ВКонтакте"
В посте официального омского Совета атаманов казачьего народа во "ВКонтакте" ранее появился пост о требовании запрета концерта исполнителя в Омске. "Творчество данного исполнителя пропагандирует разврат, наркотики, ЛГБТ*, нецензурную лексику. В общем, все то, что противоречит ценностям Русского мира и законодательству РФ", — написано в посте.
Позже казаки опубликовали ответ регионального правительства на их запрос. В нем указанно, что возможности контролировать выступления артистов, которые проходят не на государственных площадках, нет.
Ранее омские казаки требовали запретить концерт Дианы Арбениной, а также Леонида Агутина и "Квартета И".
* Сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
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ШоубизОмскНовосибирскРоссияДиана АрбенинаЛеонид АгутинКвартет И
 
 
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