https://ria.ru/20250305/ogbuda-2003244074.html

Рэпер OG Buda опроверг слухи об отмене концерта в Омске

Рэпер OG Buda опроверг слухи об отмене концерта в Омске - РИА Новости, 05.03.2025

Рэпер OG Buda опроверг слухи об отмене концерта в Омске

Исполнитель OG Buda (Григорий Ляхов) сообщил, что его концерт в Омске не отменен, а перенесен на другую дату из-за изменившегося расписания концертной площадки. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:46:00+03:00

2025-03-05T16:46:00+03:00

2025-03-05T16:50:00+03:00

шоубиз

омск

новосибирск

россия

диана арбенина

леонид агутин

квартет и

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003244052_220:33:963:451_1920x0_80_0_0_5a5f1290c2c645f18c6206225f8d4295.jpg

ОМСК, 5 мар - РИА Новости. Исполнитель OG Buda (Григорий Ляхов) сообщил, что его концерт в Омске не отменен, а перенесен на другую дату из-за изменившегося расписания концертной площадки. OG Buda должен был выступать в Омске 5 марта. Накануне представители "G-Drive Арены", где должен был пройти концерт, отправили организаторам мероприятия письмо с информацией о его отмене. В соцсетях появилось сообщение, что концерт отменен из-за обращения омских казаков. "Друзья, только что получили официальное письмо от "G-Drive Арены" о переносе нашего концерта на другую дату. Надо учитывать, что приоритетом такого рода инфраструктурно важных площадок являются спортивные события, представляющие особую важность для региона. К сожалению, мы не в силах этому воспрепятствовать, поэтому вынуждены уступить наши даты и перенести два концерта — в Омске и Новосибирске — на осень", – сообщается в официальной группе мероприятия во "ВКонтакте" В посте официального омского Совета атаманов казачьего народа во "ВКонтакте" ранее появился пост о требовании запрета концерта исполнителя в Омске. "Творчество данного исполнителя пропагандирует разврат, наркотики, ЛГБТ*, нецензурную лексику. В общем, все то, что противоречит ценностям Русского мира и законодательству РФ", — написано в посте. Позже казаки опубликовали ответ регионального правительства на их запрос. В нем указанно, что возможности контролировать выступления артистов, которые проходят не на государственных площадках, нет. Ранее омские казаки требовали запретить концерт Дианы Арбениной, а также Леонида Агутина и "Квартета И".* Сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ

https://ria.ru/20250304/veterany-2002984560.html

https://ria.ru/20250216/lolita-1999676129.html

омск

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омск, новосибирск, россия, диана арбенина, леонид агутин, квартет и