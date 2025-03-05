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ВСУ обстреляли село в Харьковской области

ВСУ обстреляли село в Харьковской области - РИА Новости, 05.03.2025

ВСУ обстреляли село в Харьковской области

ВСУ обстреляли село Богдановское Харьковской области, в результате повреждено более десяти домов, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:11:00+03:00

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2025-03-05T17:11:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Богдановское Харьковской области, в результате повреждено более десяти домов, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. По его информации, в темное время суток ВСУ при помощи дрона "Вампир" обстреляли село Богдановское. "По предварительной информации, мирные жители не пострадали. Повреждены более 10 домовладений и гражданские автомобили", - сообщил Ганчев.

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в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия