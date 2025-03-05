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ВСУ обстреляли село в Харьковской области
ВСУ обстреляли село в Харьковской области - РИА Новости, 05.03.2025
ВСУ обстреляли село в Харьковской области
ВСУ обстреляли село Богдановское Харьковской области, в результате повреждено более десяти домов, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:11:00+03:00
2025-03-05T17:11:00+03:00
2025-03-05T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Богдановское Харьковской области, в результате повреждено более десяти домов, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. По его информации, в темное время суток ВСУ при помощи дрона "Вампир" обстреляли село Богдановское. "По предварительной информации, мирные жители не пострадали. Повреждены более 10 домовладений и гражданские автомобили", - сообщил Ганчев.
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли село в Харьковской области
Ганчев: ВСУ обстреляли село Богдановское в Харьковской области