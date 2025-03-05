В Запорожской области при атаке дрона погиб мирный житель
Балицкий: при атаке дрона ВСУ в Пологовском округе погиб мирный житель
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Пологовском округе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Утром украинский БПЛА атаковал другое село Пологовского округа – Новосёловку. В результате погиб мирный житель – мужчина 1981 года рождения. Во время атаки он спрятался за электрической бетонной опорой, на которую и пришелся удар", - написал Балицкий.
Он также сообщил, что ночью украинский беспилотник ударил по электроподстанции в селе Чубаревка Пологовского муниципального округа. В результате несколько сел оказались отключенными от электроснабжения: Чубаревка, Балочки, Золотая Поляна, Новосёловка, Шевченко. По его словам, на подстанции ведутся ремонтно-восстановительные работы, пострадавших нет.
Губернатор попросил жителей оставаться в укрытиях до стабилизации обстановки.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году
25 октября 2024, 23:00