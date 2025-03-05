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В Запорожской области при атаке дрона погиб мирный житель - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/obstrel-2003246956.html
В Запорожской области при атаке дрона погиб мирный житель
В Запорожской области при атаке дрона погиб мирный житель - РИА Новости, 05.03.2025
В Запорожской области при атаке дрона погиб мирный житель
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Пологовском округе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:58:00+03:00
2025-03-05T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Пологовском округе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Утром украинский БПЛА атаковал другое село Пологовского округа – Новосёловку. В результате погиб мирный житель – мужчина 1981 года рождения. Во время атаки он спрятался за электрической бетонной опорой, на которую и пришелся удар", - написал Балицкий. Он также сообщил, что ночью украинский беспилотник ударил по электроподстанции в селе Чубаревка Пологовского муниципального округа. В результате несколько сел оказались отключенными от электроснабжения: Чубаревка, Балочки, Золотая Поляна, Новосёловка, Шевченко. По его словам, на подстанции ведутся ремонтно-восстановительные работы, пострадавших нет. Губернатор попросил жителей оставаться в укрытиях до стабилизации обстановки. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области при атаке дрона погиб мирный житель

Балицкий: при атаке дрона ВСУ в Пологовском округе погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Пологовском округе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Утром украинский БПЛА атаковал другое село Пологовского округа – Новосёловку. В результате погиб мирный житель – мужчина 1981 года рождения. Во время атаки он спрятался за электрической бетонной опорой, на которую и пришелся удар", - написал Балицкий.
Он также сообщил, что ночью украинский беспилотник ударил по электроподстанции в селе Чубаревка Пологовского муниципального округа. В результате несколько сел оказались отключенными от электроснабжения: Чубаревка, Балочки, Золотая Поляна, Новосёловка, Шевченко. По его словам, на подстанции ведутся ремонтно-восстановительные работы, пострадавших нет.
Губернатор попросил жителей оставаться в укрытиях до стабилизации обстановки.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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