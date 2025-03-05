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Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.03.2025
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T00:38:00+03:00
2025-03-05T00:38:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на енакиевском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 72 боеприпаса. Кроме того, по данным управления, поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе девочки 2017 года рождения. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 75 боеприпаса