https://ria.ru/20250305/obse-2003144652.html
В ОБСЕ ответили на обвинения в работе ее миссии в пользу ВСУ
В ОБСЕ ответили на обвинения в работе ее миссии в пользу ВСУ - РИА Новости, 05.03.2025
В ОБСЕ ответили на обвинения в работе ее миссии в пользу ВСУ
Обвинения в том, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе передавали ВСУ засекреченные данные о позициях формирований ЛНР и ДНР, не имеют оснований, РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:31:00+03:00
2025-03-05T10:31:00+03:00
2025-03-05T10:36:00+03:00
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ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Обвинения в том, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе передавали ВСУ засекреченные данные о позициях формирований ЛНР и ДНР, не имеют оснований, заявил РИА Новости представитель организации.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необходимости расследования информации, раскрытой экс-послом Греции на Украине Василиосом Борновасом, согласно которой наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе тайно передавали ВСУ секретную информацию о расположении формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции затем подвергались обстрелу с украинской стороны."Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была наделена мандатом для содействия диалогу, а также объективного, фактического и прозрачного освещения ситуации в сфере безопасности на Украине через публикацию ежедневных отчетов. Миссия поддерживала регулярный контакт со сторонами при выполнении своих обязанностей, однако утверждения о ненадлежащем обмене информацией не имеют оснований", - сообщил представитель ОБСЕ.По данным организации, "ни одни из сырых данных, собранных Специальной мониторинговой миссией, никогда не передавались каким-либо государствам-участникам ОБСЕ".Кроме того, в представитель организации добавил, что "ОБСЕ не получала никакой достоверной информации, которая могла бы служить основанием для проведения внутреннего расследования".
https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998153347.html
https://ria.ru/20250305/ssha-2003118582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, обсе, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины
В ОБСЕ ответили на обвинения в работе ее миссии в пользу ВСУ
В ОБСЕ отвергли обвинения в передаче ВСУ секретных данных
ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Обвинения в том, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе передавали ВСУ засекреченные данные о позициях формирований ЛНР и ДНР, не имеют оснований, заявил РИА Новости представитель организации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
сообщила о необходимости расследования информации, раскрытой экс-послом Греции
на Украине
Василиосом Борновасом, согласно которой наблюдатели из миссии ОБСЕ
в Донбассе
тайно передавали ВСУ
секретную информацию о расположении формирований ЛНР
и ДНР
, и эти позиции затем подвергались обстрелу с украинской стороны.
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была наделена мандатом для содействия диалогу, а также объективного, фактического и прозрачного освещения ситуации в сфере безопасности на Украине через публикацию ежедневных отчетов. Миссия поддерживала регулярный контакт со сторонами при выполнении своих обязанностей, однако утверждения о ненадлежащем обмене информацией не имеют оснований", - сообщил представитель ОБСЕ.
По данным организации, "ни одни из сырых данных, собранных Специальной мониторинговой миссией, никогда не передавались каким-либо государствам-участникам ОБСЕ".
Кроме того, в представитель организации добавил, что "ОБСЕ не получала никакой достоверной информации, которая могла бы служить основанием для проведения внутреннего расследования".