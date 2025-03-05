NYT: США не стали отменять решения о прекращении помощи Украине
NYT: США после извинений Зеленского не стали отменять заморозку помощи Украине
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, сообщила The New York Times.
Накануне глава киевского режима написал, что ему досадно из-за того, что встреча с Дональдом Трампом пошла не так, и выразил готовность работать под сильным руководством хозяина Белого дома ради достижения мира.
Как отмечает издание, американский лидер, по-видимому, положительно относится к словам Зеленского.
"Но Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшую поставку оружия и другой важной помощи Украине", — говорится в материале.
По информации The Wall Street Journal, неясно, будет ли заявления Киева достаточно, чтобы убедить хозяина Белого дома возобновить поддержку.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.