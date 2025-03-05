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NYT: США не стали отменять решения о прекращении помощи Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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13:18 05.03.2025 (обновлено: 15:06 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/nyt-2003184547.html
NYT: США не стали отменять решения о прекращении помощи Украине
NYT: США не стали отменять решения о прекращении помощи Украине - РИА Новости, 05.03.2025
NYT: США не стали отменять решения о прекращении помощи Украине
США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, сообщила The New York Times. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:18:00+03:00
2025-03-05T15:06:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, сообщила The New York Times.Накануне глава киевского режима написал, что ему досадно из-за того, что встреча с Дональдом Трампом пошла не так, и выразил готовность работать под сильным руководством хозяина Белого дома ради достижения мира.Как отмечает издание, американский лидер, по-видимому, положительно относится к словам Зеленского."Но Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшую поставку оружия и другой важной помощи Украине", — говорится в материале. По информации The Wall Street Journal, неясно, будет ли заявления Киева достаточно, чтобы убедить хозяина Белого дома возобновить поддержку.Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
NYT: США не стали отменять решения о прекращении помощи Украине

NYT: США после извинений Зеленского не стали отменять заморозку помощи Украине

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США не стали отменять решение о прекращении помощи Украине, несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, сообщила The New York Times.
Накануне глава киевского режима написал, что ему досадно из-за того, что встреча с Дональдом Трампом пошла не так, и выразил готовность работать под сильным руководством хозяина Белого дома ради достижения мира.
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Как отмечает издание, американский лидер, по-видимому, положительно относится к словам Зеленского.
"Но Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшую поставку оружия и другой важной помощи Украине", — говорится в материале.
По информации The Wall Street Journal, неясно, будет ли заявления Киева достаточно, чтобы убедить хозяина Белого дома возобновить поддержку.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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Зеленский достал Трампа, заявил Медведев
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В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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