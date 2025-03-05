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Краснов анонсировал новую норму, криминализирующую кибервымогательство - РИА Новости, 05.03.2025
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17:33 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/norma-2003255306.html
Краснов анонсировал новую норму, криминализирующую кибервымогательство
Краснов анонсировал новую норму, криминализирующую кибервымогательство - РИА Новости, 05.03.2025
Краснов анонсировал новую норму, криминализирующую кибервымогательство
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов анонсировал новую уголовно-правовую норму, криминализирующую кибервымогательство. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:33:00+03:00
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россия
игорь краснов
владимир путин
общество
технологии
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов анонсировал новую уголовно-правовую норму, криминализирующую кибервымогательство. "Спроектирована новая уголовно-правовая норма, криминализирующая кибервымогательство", - сказал Краснов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
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россия, игорь краснов, владимир путин, общество, технологии
Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Общество, Технологии
Краснов анонсировал новую норму, криминализирующую кибервымогательство

Генпрокурор Краснов анонсировал норму, криминализирующую интернет-мошенничество

© Фото : Генпрокуратура РФГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Генпрокуратура РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов анонсировал новую уголовно-правовую норму, криминализирующую кибервымогательство.
"Спроектирована новая уголовно-правовая норма, криминализирующая кибервымогательство", - сказал Краснов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Краснов рассказал, как часто мошенники получают доступ к "Госуслугам"
Вчера, 17:14
 
РоссияИгорь КрасновВладимир ПутинОбществоТехнологии
 
 
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