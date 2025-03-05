https://ria.ru/20250305/niki-2003195694.html

Более 1,5 тыс спортсменов осмотрели в подмосковном НИКИ детства в 2025 году

Более 1,5 тыс спортсменов осмотрели в подмосковном НИКИ детства в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025

Более 1,5 тыс спортсменов осмотрели в подмосковном НИКИ детства в 2025 году

Свыше 1,5 тысяч детей-спортсменов осмотрели с начала 2025 года врачи Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:56:00+03:00

2025-03-05T13:56:00+03:00

2025-03-05T13:56:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

ника

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч детей-спортсменов осмотрели с начала 2025 года врачи Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Центре спортивной медицины НИКИ детства дети-спортсмены могут пройти полную диагностику. Сделать это можно в максимально короткие сроки. Медосмотр занимает не более трех часов", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой. Осмотр детей-спортсменов проводят врач спортивной медицины, педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, хирург, дерматовенеролог, спортивный психолог и другие медики. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям. Специалисты Центра спортивной медицины НИКИ принимают юных спортсменов, которые являются представителями сборных команд по 160 видам спорта. Среди них карате, сноубординг, прыжки на батуте, фитнес-аэробика и другие.

https://ria.ru/20250305/bolnitsy-2003183284.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, ника