https://ria.ru/20250305/niki-2003195694.html
Более 1,5 тыс спортсменов осмотрели в подмосковном НИКИ детства в 2025 году
Более 1,5 тыс спортсменов осмотрели в подмосковном НИКИ детства в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025
Более 1,5 тыс спортсменов осмотрели в подмосковном НИКИ детства в 2025 году
Свыше 1,5 тысяч детей-спортсменов осмотрели с начала 2025 года врачи Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:56:00+03:00
2025-03-05T13:56:00+03:00
2025-03-05T13:56:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
ника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003193372_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_471e7b02dc4edef4787ddc784e166dd8.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч детей-спортсменов осмотрели с начала 2025 года врачи Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Центре спортивной медицины НИКИ детства дети-спортсмены могут пройти полную диагностику. Сделать это можно в максимально короткие сроки. Медосмотр занимает не более трех часов", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой. Осмотр детей-спортсменов проводят врач спортивной медицины, педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, хирург, дерматовенеролог, спортивный психолог и другие медики. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям. Специалисты Центра спортивной медицины НИКИ принимают юных спортсменов, которые являются представителями сборных команд по 160 видам спорта. Среди них карате, сноубординг, прыжки на батуте, фитнес-аэробика и другие.
https://ria.ru/20250305/bolnitsy-2003183284.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003193372_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_76dcae0c8ce2e8ad0ecc367325d3bb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, ника
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, НИКА
Более 1,5 тыс спортсменов осмотрели в подмосковном НИКИ детства в 2025 году
Более 1,5 тыс спортсменов прошли осмотр в НИКИ детства Подмосковья в 2025 году
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч детей-спортсменов осмотрели с начала 2025 года врачи Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В Центре спортивной медицины НИКИ
детства дети-спортсмены могут пройти полную диагностику. Сделать это можно в максимально короткие сроки. Медосмотр занимает не более трех часов", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой
.
Осмотр детей-спортсменов проводят врач спортивной медицины, педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, хирург, дерматовенеролог, спортивный психолог и другие медики. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.
Специалисты Центра спортивной медицины НИКИ принимают юных спортсменов, которые являются представителями сборных команд по 160 видам спорта. Среди них карате, сноубординг, прыжки на батуте, фитнес-аэробика и другие.