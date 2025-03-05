https://ria.ru/20250305/nato-2003140779.html

Экс-военачальник НАТО предрек крах альянса в случае выхода из него США

Экс-военачальник НАТО предрек крах альянса в случае выхода из него США - РИА Новости, 05.03.2025

Экс-военачальник НАТО предрек крах альянса в случае выхода из него США

НАТО рухнет в случае выхода из нее США, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:05:00+03:00

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джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. НАТО рухнет в случае выхода из нее США, заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, отметив, что такое решение стало бы "ошибкой колоссального масштаба". Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. "Если мы ... официально выйдем из альянса, выведя почти 100 тысяч наших солдат из Европы (что будет дорого, поскольку большую часть расходов на их гарнизоны несут союзники), или "откажемся от финансирования НАТО", организация рухнет. Американские корабли, базирующиеся в Европе, ...вернутся в порты США. Эскадрильи истребителей, транспортных самолетов и самолетов-разведчиков также будут выведены", - написал Ставридис в колонке для агентства Блумберг. Как утверждает автор статьи, выход США из НАТО был бы "ошибкой колоссальных масштабов", но, по его словам, в Республиканской партии США есть влиятельные политики, "которые всерьез выступают за это или, по крайней мере, размышляют о такой возможности". В частности, неуверенность о будущем сотрудничества США с НАТО, по мнению Ставридиса, внушают "пренебрежительные" высказывания вице-президента США Джей-Ди Вэнса в "уничижительной" речи на Мюнхенской конференции, а также "сюрреалистическая" перепалка Трампа и Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне. Помимо этого, автор указал на решение США проголосовать против Резолюции ООН с осуждением России. "Решение США проголосовать против резолюции ООН, осуждающей... РФ, объединившись с Россией и Северной Кореей, стало шокирующей демонстрацией распада сплоченности трансатлантического альянса", - отмечает Ставридис. При этом он предупредил, что, если Трамп выведет США из альянса, европейские союзники больше не будут следовать примеру Вашингтона во внешней политике. Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе РФ, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто. Документ был принят в исходном виде, СБ ООН отклонил поправки западников с антироссийской риторикой.

https://ria.ru/20250305/nato-2003099148.html

https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html

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в мире, сша, россия, европа, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), дональд трамп, владимир зеленский, нато, оон