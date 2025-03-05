https://ria.ru/20250305/nato-2003099148.html
"Отказ от руководства": в Британии сделали неожиданное заявление о Трампе
"Отказ от руководства": в Британии сделали неожиданное заявление о Трампе - РИА Новости, 05.03.2025
"Отказ от руководства": в Британии сделали неожиданное заявление о Трампе
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказаться от руководства НАТО в пользу европейских государств, сообщил британский таблоид Daily Mail. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:33:00+03:00
2025-03-05T04:33:00+03:00
2025-03-05T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказаться от руководства НАТО в пользу европейских государств, сообщил британский таблоид Daily Mail."Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от руководства НАТО, настояв на том, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за безопасность континента", — говорится в публикации.Как отмечает издание, с момента основания альянса верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе всегда был старший генерал США, но американская администрация рассчитывает на то, что во главе НАТО встанет Франция или Британия."Поскольку США настаивают на том, чтобы европейские союзники брали на себя большую ответственность за безопасность Европы, они также ожидают, что эту должность займет британский или французский генерал", — пишет автор статьи.Трамп не раз заявлял, что Европа должна принимать более активное участие в деятельности НАТО, а также брать на себя больше ответственности в вопросах военных расходов и безопасности.При этом ранее американский лидер исключил вступление Украины в НАТО, сказав, что Киев может об этом забыть.
https://ria.ru/20250302/nato-2002591224.html
https://ria.ru/20250228/tramp-2002077595.html
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в мире, сша, европа, франция, дональд трамп, нато
В мире, США, Европа, Франция, Дональд Трамп, НАТО
"Отказ от руководства": в Британии сделали неожиданное заявление о Трампе
DM: Трамп намерен отказаться от руководства НАТО в пользу Британии или Франции