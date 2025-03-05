https://ria.ru/20250305/nak-2003105457.html
В ходе КТО в Дагестане нейтрализовали четырех боевиков
В ходе КТО в Дагестане нейтрализовали четырех боевиков - РИА Новости, 05.03.2025
В ходе КТО в Дагестане нейтрализовали четырех боевиков
В результате контртеррористической операции в пригороде Махачкалы ликвидировали четырех боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:53:00+03:00
2025-03-05T05:53:00+03:00
2025-03-05T09:53:00+03:00
национальный антитеррористический комитет рф
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махачкала
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исламское государство*
происшествия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В результате контртеррористической операции в пригороде Махачкалы ликвидировали четырех боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК)."В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске", — рассказали в комитете.На месте боя и в тайнике неподалеку нашли гранатометы, самодельные бомбы, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.Из местных жителей никто не пострадал, потерь среди личного состава нет, отметили в НАК.По информации комитета, координировали боевиков из международной террористической организации "Исламское государство"*. Режим контртеррористической операции ввели в поселке Семендер в пригороде Махачкалы с 00:25 мск. Как сообщил НАК, там заблокировали группу из четырех человек, которые при попытке их задержания открыли огонь по сотрудникам ДПС. Сейчас оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Режим КТО отменили в 6:20.*Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20250303/terakt-2002720943.html
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Кадры с места контртеррористической операции в Дагестане
НАК публикует видео с места контртеррористической операции в Дагестане. На месте боестолкновения и в тайнике рядом изъяты гранатометы, автоматы и пистолет.
Сообщается, что деятельность нейтрализованной банды координировалась запрещенным ИГИЛ.
2025-03-05T05:53
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национальный антитеррористический комитет рф, россия, махачкала, каспийск, исламское государство*, происшествия
Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Махачкала, Каспийск, Исламское государство*, Происшествия
В ходе КТО в Дагестане нейтрализовали четырех боевиков
НАК: в ходе КТО в Дагестане нейтрализовали четырех боевиков