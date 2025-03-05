https://ria.ru/20250305/nak-2003088635.html
В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских
В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских - РИА Новости, 05.03.2025
В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских
Группа из четырех боевиков, планировавших напасть на один из объектов правоохранительных органов, обнаружена в Дагестане, они блокированы на окраине поселка... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:45:00+03:00
2025-03-05T01:45:00+03:00
2025-03-05T01:59:00+03:00
махачкала
национальный антитеррористический комитет рф
кировский район
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группа из четырех боевиков, планировавших напасть на один из объектов правоохранительных органов, обнаружена в Дагестане, они блокированы на окраине поселка Семендер, сообщает Национальный антитеррористический комитет.Ранее администрация Махачкалы сообщила, что в Семендере ввели режим контртеррористической операции (КТО)."Сегодня ночью в Кировском районе города Махачкалы Республики Дагестан в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек, планировавших осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов", — сообщили в НАК.Преступники при попытке их задержания открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Боевиков блокировали на окраине поселка Семендер, принимаются меры по их нейтрализации. Жители домов, находящихся в районе КТО, эвакуированы.
https://ria.ru/20250303/fsb-2002731771.html
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махачкала, национальный антитеррористический комитет рф, кировский район, происшествия
Махачкала, Национальный антитеррористический комитет РФ, Кировский район, Происшествия
В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских
НАК: боевики, обстрелявшие силовиков, блокированы в поселке Семендер