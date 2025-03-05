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В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских - РИА Новости, 05.03.2025
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01:45 05.03.2025 (обновлено: 01:59 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/nak-2003088635.html
В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских
В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских - РИА Новости, 05.03.2025
В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских
Группа из четырех боевиков, планировавших напасть на один из объектов правоохранительных органов, обнаружена в Дагестане, они блокированы на окраине поселка... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:45:00+03:00
2025-03-05T01:59:00+03:00
махачкала
национальный антитеррористический комитет рф
кировский район
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группа из четырех боевиков, планировавших напасть на один из объектов правоохранительных органов, обнаружена в Дагестане, они блокированы на окраине поселка Семендер, сообщает Национальный антитеррористический комитет.Ранее администрация Махачкалы сообщила, что в Семендере ввели режим контртеррористической операции (КТО)."Сегодня ночью в Кировском районе города Махачкалы Республики Дагестан в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек, планировавших осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов", — сообщили в НАК.Преступники при попытке их задержания открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Боевиков блокировали на окраине поселка Семендер, принимаются меры по их нейтрализации. Жители домов, находящихся в районе КТО, эвакуированы.
https://ria.ru/20250303/fsb-2002731771.html
https://ria.ru/20250301/terakt-2002388182.html
махачкала
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махачкала, национальный антитеррористический комитет рф, кировский район, происшествия
Махачкала, Национальный антитеррористический комитет РФ, Кировский район, Происшествия
В пригороде Махачкалы блокировали боевиков, напавших на полицейских

НАК: боевики, обстрелявшие силовиков, блокированы в поселке Семендер

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / NewsTeam
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Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группа из четырех боевиков, планировавших напасть на один из объектов правоохранительных органов, обнаружена в Дагестане, они блокированы на окраине поселка Семендер, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Ранее администрация Махачкалы сообщила, что в Семендере ввели режим контртеррористической операции (КТО).
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"Сегодня ночью в Кировском районе города Махачкалы Республики Дагестан в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек, планировавших осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов", — сообщили в НАК.
Преступники при попытке их задержания открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Боевиков блокировали на окраине поселка Семендер, принимаются меры по их нейтрализации. Жители домов, находящихся в районе КТО, эвакуированы.
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МахачкалаНациональный антитеррористический комитет РФКировский районПроисшествия
 
 
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