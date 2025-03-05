https://ria.ru/20250305/naemnik-2003210614.html

Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор

Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор - РИА Новости, 05.03.2025

Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор

Британского наемника Андерсона, попавшего в плен в Курской области, суд приговорил к 19 годам лишения свободы - СК РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:42:00+03:00

2025-03-05T14:42:00+03:00

2025-03-05T14:42:00+03:00

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

великобритания

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Британского наемника Андерсона, попавшего в плен в Курской области, суд приговорил к 19 годам лишения свободы - СКРИА Новости

курская область

великобритания

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, великобритания