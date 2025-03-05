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Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор
Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор - РИА Новости, 05.03.2025
Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор
Британского наемника Андерсона, попавшего в плен в Курской области, суд приговорил к 19 годам лишения свободы - СК РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:42:00+03:00
2025-03-05T14:42:00+03:00
2025-03-05T14:42:00+03:00
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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Британского наемника Андерсона, попавшего в плен в Курской области, суд приговорил к 19 годам лишения свободы - СКРИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, великобритания
Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Великобритания
Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор
Британский наемник Андерсон, попавший в плен в Курской области, получил 19 лет