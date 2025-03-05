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Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор - РИА Новости, 05.03.2025
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Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор
Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор - РИА Новости, 05.03.2025
Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор
Британского наемника Андерсона, попавшего в плен в Курской области, суд приговорил к 19 годам лишения свободы - СК РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:42:00+03:00
2025-03-05T14:42:00+03:00
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
великобритания
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Британского наемника Андерсона, попавшего в плен в Курской области, суд приговорил к 19 годам лишения свободы - СКРИА Новости
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курская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, великобритания
Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Великобритания
Наемнику Андерсону, попавшему в плен в Курской области, вынесли приговор

Британский наемник Андерсон, попавший в плен в Курской области, получил 19 лет

© Фото : РИА НовостиСкотт Рис Андерсон
Скотт Рис Андерсон - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : РИА Новости
Скотт Рис Андерсон. Архивное фото
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Британского наемника Андерсона, попавшего в плен в Курской области, суд приговорил к 19 годам лишения свободы - СК
РИА Новости
 
Курская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияВеликобритания
 
 
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