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Набиуллина призвала защитить банковские приложения от взлома - РИА Новости, 05.03.2025
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20:05 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/nabiullina-2003290871.html
Набиуллина призвала защитить банковские приложения от взлома
Набиуллина призвала защитить банковские приложения от взлома - РИА Новости, 05.03.2025
Набиуллина призвала защитить банковские приложения от взлома
Банковское приложение должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка; кредитная организация должна обеспечивать его защиту от взлома, а если этого не... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:05:00+03:00
2025-03-05T20:05:00+03:00
технологии
россия
эльвира набиуллина
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Банковское приложение должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка; кредитная организация должна обеспечивать его защиту от взлома, а если этого не делает, то возмещать клиентам похищенное, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "На наш взгляд, банк - с согласия клиента - должен брать на себя и обеспечивать антивирусную защиту своего приложения. Если клиент согласился, а банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное. Приложение банка по сути должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Набиуллина предупредила, что мошенники придумали вирус, с помощью которого сначала скрытно получают контроль над телефоном жертвы, а затем доступ к приложениям банков. "По нашим оценкам, во второй половине прошлого года почти половина хищений со счетов были совершены именно так. Эти хищения приходятся на банки, которые спустя рукава подходят к безопасности своих приложений", - рассказала глава ЦБ. Она призвала банки не перекладывать на клиента ответственность за защиту от вирусов, назвав это "неприемлемым".
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технологии, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Россия, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина призвала защитить банковские приложения от взлома

Набиуллина: банковские приложения должны быть надежным, как сейф в кассе банка

© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Банковское приложение должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка; кредитная организация должна обеспечивать его защиту от взлома, а если этого не делает, то возмещать клиентам похищенное, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"На наш взгляд, банк - с согласия клиента - должен брать на себя и обеспечивать антивирусную защиту своего приложения. Если клиент согласился, а банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное. Приложение банка по сути должно быть таким же надежным, как сейф в кассе банка", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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"По нашим оценкам, во второй половине прошлого года почти половина хищений со счетов были совершены именно так. Эти хищения приходятся на банки, которые спустя рукава подходят к безопасности своих приложений", - рассказала глава ЦБ.
Она призвала банки не перекладывать на клиента ответственность за защиту от вирусов, назвав это "неприемлемым".
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