https://ria.ru/20250305/nabiullina-2003256198.html

Набиуллина призвала ввести уголовную ответственность для дропперов

Набиуллина призвала ввести уголовную ответственность для дропперов - РИА Новости, 05.03.2025

Набиуллина призвала ввести уголовную ответственность для дропперов

Уголовную ответственность для дропперов - подставных лиц в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - необходимо вводить в России, потому что люди... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:36:00+03:00

2025-03-05T17:36:00+03:00

2025-03-05T17:36:00+03:00

россия

эльвира набиуллина

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уголовную ответственность для дропперов - подставных лиц в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - необходимо вводить в России, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. "Я хорошо отношусь. Уголовную ответственность надо вводить, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос президента о том, как она относится к введению уголовной ответственности дропперов. Набиуллина отметила, что необходимо разъяснять, что будет за деятельность дропперов, потому что среди них много подростков. "Может быть первое - это предупреждение, но второй случай - должна быть уголовная ответственность, потому что это правда помощь в выводе денег, именно через карты дропов ... выводят мошенники эти деньги", - добавила председатель Банка России.

https://ria.ru/20250211/tsb-1998530416.html

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россия, эльвира набиуллина, владимир путин, экономика