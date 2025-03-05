МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог
МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог к 2030 году
Рабочий измеряет параметры асфальта. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МВД России будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог для снижения смертности при ДТП к 2030 году, сообщил журналистам первый замглавы ведомства Александр Горовой.
По словам Горового, за 20 лет смертность в ДТП на улицах и дорогах РФ была снижена с 34 тысяч до 14 тысяч. Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача снизить показатель еще в 1,5 раза к 2030 году. В связи с этим МВД и правительство вырабатывают комплекс мероприятий, рассказал первый замглавы МВД.
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"Мы, безусловно, будем настаивать перед министерством транспорта об изменении критериев оценки состояния дорог, включив туда не только неровности, но и обустройство пешеходных переходов, разделительные полосы, потому что 60%, к сожалению, у нас гибнут от лобовых столкновений", - сообщил Горовой.
Он добавил, что МВД будет добиваться реализации проекта по обустройству 500 площадок отдыха на основных трассах РФ, работать с главами регионов, так как сегодня на дорогах РФ и в агломерациях насчитывается более 4 тысяч очагов аварийности.
"К окончанию этого года мы будем переходить на электронный документооборот. Имею в виду и свидетельство транспортного средства, и водительское удостоверение. Спасибо правительству, в самые ближайшие недели и месяцы мы ожидаем поставку, которая удовлетворит на 100% потребности инспекторского состава ДПС в переносных компьютерах", - отметил Горовой.
Он также привел цифры, согласно которым в 2024 году 77% всех грузов передвигались по улицам и дорогам РФ автотранспортом, а 32% пассажирского потока пришлись на автобусы.
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