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МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог - РИА Новости, 05.03.2025
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16:10 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/mvd-2003238409.html
МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог
МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог - РИА Новости, 05.03.2025
МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог
МВД России будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог для снижения смертности при ДТП к 2030 году, сообщил журналистам первый замглавы... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:10:00+03:00
2025-03-05T16:10:00+03:00
общество
россия
александр горовой
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МВД России будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог для снижения смертности при ДТП к 2030 году, сообщил журналистам первый замглавы ведомства Александр Горовой. По словам Горового, за 20 лет смертность в ДТП на улицах и дорогах РФ была снижена с 34 тысяч до 14 тысяч. Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача снизить показатель еще в 1,5 раза к 2030 году. В связи с этим МВД и правительство вырабатывают комплекс мероприятий, рассказал первый замглавы МВД. "Мы, безусловно, будем настаивать перед министерством транспорта об изменении критериев оценки состояния дорог, включив туда не только неровности, но и обустройство пешеходных переходов, разделительные полосы, потому что 60%, к сожалению, у нас гибнут от лобовых столкновений", - сообщил Горовой. Он добавил, что МВД будет добиваться реализации проекта по обустройству 500 площадок отдыха на основных трассах РФ, работать с главами регионов, так как сегодня на дорогах РФ и в агломерациях насчитывается более 4 тысяч очагов аварийности. "К окончанию этого года мы будем переходить на электронный документооборот. Имею в виду и свидетельство транспортного средства, и водительское удостоверение. Спасибо правительству, в самые ближайшие недели и месяцы мы ожидаем поставку, которая удовлетворит на 100% потребности инспекторского состава ДПС в переносных компьютерах", - отметил Горовой. Он также привел цифры, согласно которым в 2024 году 77% всех грузов передвигались по улицам и дорогам РФ автотранспортом, а 32% пассажирского потока пришлись на автобусы.
https://ria.ru/20241113/gosduma-1983536854.html
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общество, россия, александр горовой, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Александр Горовой, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог

МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог к 2030 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий измеряет параметры асфальта
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочий измеряет параметры асфальта. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МВД России будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог для снижения смертности при ДТП к 2030 году, сообщил журналистам первый замглавы ведомства Александр Горовой.
По словам Горового, за 20 лет смертность в ДТП на улицах и дорогах РФ была снижена с 34 тысяч до 14 тысяч. Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача снизить показатель еще в 1,5 раза к 2030 году. В связи с этим МВД и правительство вырабатывают комплекс мероприятий, рассказал первый замглавы МВД.
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"Мы, безусловно, будем настаивать перед министерством транспорта об изменении критериев оценки состояния дорог, включив туда не только неровности, но и обустройство пешеходных переходов, разделительные полосы, потому что 60%, к сожалению, у нас гибнут от лобовых столкновений", - сообщил Горовой.
Он добавил, что МВД будет добиваться реализации проекта по обустройству 500 площадок отдыха на основных трассах РФ, работать с главами регионов, так как сегодня на дорогах РФ и в агломерациях насчитывается более 4 тысяч очагов аварийности.
"К окончанию этого года мы будем переходить на электронный документооборот. Имею в виду и свидетельство транспортного средства, и водительское удостоверение. Спасибо правительству, в самые ближайшие недели и месяцы мы ожидаем поставку, которая удовлетворит на 100% потребности инспекторского состава ДПС в переносных компьютерах", - отметил Горовой.
Он также привел цифры, согласно которым в 2024 году 77% всех грузов передвигались по улицам и дорогам РФ автотранспортом, а 32% пассажирского потока пришлись на автобусы.
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