https://ria.ru/20250305/mvd-2003238409.html

МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог

МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог - РИА Новости, 05.03.2025

МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог

МВД России будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог для снижения смертности при ДТП к 2030 году, сообщил журналистам первый замглавы... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:10:00+03:00

2025-03-05T16:10:00+03:00

2025-03-05T16:10:00+03:00

общество

россия

александр горовой

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893136673_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_7f14bc4e7e87f08c9172cec2ece3248b.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МВД России будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог для снижения смертности при ДТП к 2030 году, сообщил журналистам первый замглавы ведомства Александр Горовой. По словам Горового, за 20 лет смертность в ДТП на улицах и дорогах РФ была снижена с 34 тысяч до 14 тысяч. Президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача снизить показатель еще в 1,5 раза к 2030 году. В связи с этим МВД и правительство вырабатывают комплекс мероприятий, рассказал первый замглавы МВД. "Мы, безусловно, будем настаивать перед министерством транспорта об изменении критериев оценки состояния дорог, включив туда не только неровности, но и обустройство пешеходных переходов, разделительные полосы, потому что 60%, к сожалению, у нас гибнут от лобовых столкновений", - сообщил Горовой. Он добавил, что МВД будет добиваться реализации проекта по обустройству 500 площадок отдыха на основных трассах РФ, работать с главами регионов, так как сегодня на дорогах РФ и в агломерациях насчитывается более 4 тысяч очагов аварийности. "К окончанию этого года мы будем переходить на электронный документооборот. Имею в виду и свидетельство транспортного средства, и водительское удостоверение. Спасибо правительству, в самые ближайшие недели и месяцы мы ожидаем поставку, которая удовлетворит на 100% потребности инспекторского состава ДПС в переносных компьютерах", - отметил Горовой. Он также привел цифры, согласно которым в 2024 году 77% всех грузов передвигались по улицам и дорогам РФ автотранспортом, а 32% пассажирского потока пришлись на автобусы.

https://ria.ru/20241113/gosduma-1983536854.html

https://ria.ru/20250226/dorogi-2001617438.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, александр горовой, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)