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Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска - РИА Новости, 05.03.2025
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14:42 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/mvd-2003210370.html
Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска
Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году освободил от должностей начальников отделов, не предоставлявших сотрудникам отпуска в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:42:00+03:00
2025-03-05T14:42:00+03:00
россия
владимир колокольцев
владимир путин
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году освободил от должностей начальников отделов, не предоставлявших сотрудникам отпуска в течение года. "Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска, что неминуемо приводило к росту напряжённости в коллективах", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина. Колокольцев также потребовал от руководителей всех уровней "бережного и внимательного отношения к сотрудникам, к получению ими полагающихся по закону льгот". По его словам, в прошлом году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник.
https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003204336.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003200906.html
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россия, владимир колокольцев, владимир путин, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Владимир Путин, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска

Колокольцев в 2024 году уволил глав отделов, не дававших сотрудникам отпуска

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году освободил от должностей начальников отделов, не предоставлявших сотрудникам отпуска в течение года.
"Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска, что неминуемо приводило к росту напряжённости в коллективах", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
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Колокольцев также потребовал от руководителей всех уровней "бережного и внимательного отношения к сотрудникам, к получению ими полагающихся по закону льгот".
По его словам, в прошлом году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник.
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РоссияВладимир КолокольцевВладимир ПутинОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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