https://ria.ru/20250305/mvd-2003210370.html

Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска

Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска - РИА Новости, 05.03.2025

Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году освободил от должностей начальников отделов, не предоставлявших сотрудникам отпуска в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:42:00+03:00

2025-03-05T14:42:00+03:00

2025-03-05T14:42:00+03:00

россия

владимир колокольцев

владимир путин

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году освободил от должностей начальников отделов, не предоставлявших сотрудникам отпуска в течение года. "Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска, что неминуемо приводило к росту напряжённости в коллективах", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина. Колокольцев также потребовал от руководителей всех уровней "бережного и внимательного отношения к сотрудникам, к получению ими полагающихся по закону льгот". По его словам, в прошлом году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник.

https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003204336.html

https://ria.ru/20250305/putin-2003200906.html

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россия, владимир колокольцев, владимир путин, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)