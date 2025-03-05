https://ria.ru/20250305/mvd-2003210370.html
Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска
Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году освободил от должностей начальников отделов, не предоставлявших сотрудникам отпуска в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:42:00+03:00
2025-03-05T14:42:00+03:00
2025-03-05T14:42:00+03:00
россия
владимир колокольцев
владимир путин
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003209209_0:132:3064:1856_1920x0_80_0_0_22a27f13164ca95c22ee0fa67124b259.jpg
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2024 году освободил от должностей начальников отделов, не предоставлявших сотрудникам отпуска в течение года. "Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска, что неминуемо приводило к росту напряжённости в коллективах", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина. Колокольцев также потребовал от руководителей всех уровней "бережного и внимательного отношения к сотрудникам, к получению ими полагающихся по закону льгот". По его словам, в прошлом году из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник.
https://ria.ru/20250305/kolokoltsev-2003204336.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003200906.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003209209_192:0:2781:1942_1920x0_80_0_0_fed53ab9a99881e0f04e100bd7969b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, владимир путин, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Владимир Путин, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Глава МВД уволил начальников отделов, не дававших сотрудникам отпуска
Колокольцев в 2024 году уволил глав отделов, не дававших сотрудникам отпуска