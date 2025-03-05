https://ria.ru/20250305/mvd-2003204476.html

Глава МВД сообщил о случаях выявления взяточничества в ОПК

Глава МВД сообщил о случаях выявления взяточничества в ОПК - РИА Новости, 05.03.2025

Глава МВД сообщил о случаях выявления взяточничества в ОПК

В 2024 году выявлено на 10% больше фактов взяточничества в оборонно-промышленном комплексе России, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:29:00+03:00

2025-03-05T14:29:00+03:00

2025-03-05T14:31:00+03:00

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россия

владимир колокольцев

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общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В 2024 году выявлено на 10% больше фактов взяточничества в оборонно-промышленном комплексе России, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев."На 70% возросло число раскрытых деяний в оборонно-промышленном комплексе. На 10% больше задокументировано фактов взяточничества", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20250305/mvd-2003203518.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир колокольцев, владимир путин, общество