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Глава МВД сообщил о случаях выявления взяточничества в ОПК
Глава МВД сообщил о случаях выявления взяточничества в ОПК - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД сообщил о случаях выявления взяточничества в ОПК
В 2024 году выявлено на 10% больше фактов взяточничества в оборонно-промышленном комплексе России, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:29:00+03:00
2025-03-05T14:29:00+03:00
2025-03-05T14:31:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В 2024 году выявлено на 10% больше фактов взяточничества в оборонно-промышленном комплексе России, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев."На 70% возросло число раскрытых деяний в оборонно-промышленном комплексе. На 10% больше задокументировано фактов взяточничества", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250305/mvd-2003203518.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир колокольцев, владимир путин, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Владимир Колокольцев, Владимир Путин, Общество
Глава МВД сообщил о случаях выявления взяточничества в ОПК
Колокольцев: в 2024 году выявили на 10% больше фактов взяточничества в ОПК