https://ria.ru/20250305/mvd-2003203518.html
Глава МВД рассказал о случаях выявления незаконного оборота оружия
Глава МВД рассказал о случаях выявления незаконного оборота оружия - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД рассказал о случаях выявления незаконного оборота оружия
Полиция выявила более 16 тысяч фактов незаконного оборота оружия в 2024 году, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:25:00+03:00
2025-03-05T14:25:00+03:00
2025-03-05T14:40:00+03:00
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003209209_0:132:3064:1856_1920x0_80_0_0_22a27f13164ca95c22ee0fa67124b259.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полиция выявила более 16 тысяч фактов незаконного оборота оружия в 2024 году, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В нынешних условиях большое значение придаем пресечению незаконного оборота оружия. Нами выявлено более 16 тысяч таких фактов и почти восемь тысяч лиц. Здесь мы тесно взаимодействуем с Федеральной службой безопасности и Росгвардии. Проводится совместное мероприятие в целях добровольной сдачи гражданами нелегально хранящегося оружия", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003205238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003209209_192:0:2781:1942_1920x0_80_0_0_fed53ab9a99881e0f04e100bd7969b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, владимир путин
Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Владимир Путин
Глава МВД рассказал о случаях выявления незаконного оборота оружия
Колокольцев: в 2024 году выявили 16 тысяч фактов незаконного оборота оружия