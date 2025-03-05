https://ria.ru/20250305/mvd-2003203518.html

Глава МВД рассказал о случаях выявления незаконного оборота оружия

Глава МВД рассказал о случаях выявления незаконного оборота оружия - РИА Новости, 05.03.2025

Глава МВД рассказал о случаях выявления незаконного оборота оружия

Полиция выявила более 16 тысяч фактов незаконного оборота оружия в 2024 году, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:25:00+03:00

2025-03-05T14:25:00+03:00

2025-03-05T14:40:00+03:00

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полиция выявила более 16 тысяч фактов незаконного оборота оружия в 2024 году, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В нынешних условиях большое значение придаем пресечению незаконного оборота оружия. Нами выявлено более 16 тысяч таких фактов и почти восемь тысяч лиц. Здесь мы тесно взаимодействуем с Федеральной службой безопасности и Росгвардии. Проводится совместное мероприятие в целях добровольной сдачи гражданами нелегально хранящегося оружия", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20250305/ukraina-2003205238.html

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2025

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россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, владимир путин