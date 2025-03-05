https://ria.ru/20250305/mvd-2003201735.html
Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России
Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России
Порядка 700 тысяч иностранцев к концу 2024 года не имели оснований для нахождения России, у них есть время легализоваться до 30 апреля, сообщил министр... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:19:00+03:00
2025-03-05T14:19:00+03:00
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россия
владимир колокольцев
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Порядка 700 тысяч иностранцев к концу 2024 года не имели оснований для нахождения России, у них есть время легализоваться до 30 апреля, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. "По нашим оценкам, на конец года (2024 - ред.) не имели оснований пребывания (в России - ред.) порядка 700 тысяч иностранных граждан. До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус. По истечении данного срока будет задействован весь правовой инструментарий вплоть до выдворения", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250305/mvd-2003200782.html
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россия, владимир колокольцев, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Россия, Владимир Колокольцев, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России
Колокольцев: у иностранцев есть время легализоваться в России до 30 апреля