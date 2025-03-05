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Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России - РИА Новости, 05.03.2025
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14:19 05.03.2025 (обновлено: 14:28 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/mvd-2003201735.html
Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России
Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России
Порядка 700 тысяч иностранцев к концу 2024 года не имели оснований для нахождения России, у них есть время легализоваться до 30 апреля, сообщил министр... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:19:00+03:00
2025-03-05T14:28:00+03:00
россия
владимир колокольцев
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Порядка 700 тысяч иностранцев к концу 2024 года не имели оснований для нахождения России, у них есть время легализоваться до 30 апреля, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. "По нашим оценкам, на конец года (2024 - ред.) не имели оснований пребывания (в России - ред.) порядка 700 тысяч иностранных граждан. До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус. По истечении данного срока будет задействован весь правовой инструментарий вплоть до выдворения", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
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россия, владимир колокольцев, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Россия, Владимир Колокольцев, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России

Колокольцев: у иностранцев есть время легализоваться в России до 30 апреля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Порядка 700 тысяч иностранцев к концу 2024 года не имели оснований для нахождения России, у них есть время легализоваться до 30 апреля, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
"По нашим оценкам, на конец года (2024 - ред.) не имели оснований пребывания (в России - ред.) порядка 700 тысяч иностранных граждан. До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус. По истечении данного срока будет задействован весь правовой инструментарий вплоть до выдворения", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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РоссияВладимир КолокольцевВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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