https://ria.ru/20250305/mvd-2003201735.html

Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России

Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России - РИА Новости, 05.03.2025

Глава МВД рассказал о сроках легализации иностранцев в России

Порядка 700 тысяч иностранцев к концу 2024 года не имели оснований для нахождения России, у них есть время легализоваться до 30 апреля, сообщил министр... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:19:00+03:00

2025-03-05T14:19:00+03:00

2025-03-05T14:28:00+03:00

россия

владимир колокольцев

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Порядка 700 тысяч иностранцев к концу 2024 года не имели оснований для нахождения России, у них есть время легализоваться до 30 апреля, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. "По нашим оценкам, на конец года (2024 - ред.) не имели оснований пребывания (в России - ред.) порядка 700 тысяч иностранных граждан. До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус. По истечении данного срока будет задействован весь правовой инструментарий вплоть до выдворения", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20250305/mvd-2003200782.html

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россия, владимир колокольцев, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество