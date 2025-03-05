https://ria.ru/20250305/mvd-2003200782.html

Глава МВД рассказал о раскрытии разбойных нападений

Глава МВД рассказал о раскрытии разбойных нападений - РИА Новости, 05.03.2025

Глава МВД рассказал о раскрытии разбойных нападений

Сегодня раскрываются почти все разбойные нападения, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:15:00+03:00

2025-03-05T14:15:00+03:00

2025-03-05T14:42:00+03:00

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сегодня раскрываются почти все разбойные нападения, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Значительные усилия были сосредоточены на раскрытии преступлений и уголовных дел. Полицейскими выявлены лица, совершившие 800 тысяч противоправных деяний, увеличилась раскрываемость грабежей, разбойных нападений. Сегодня почти все раскрываются", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20250305/ubiystva-2003201050.html

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2025

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россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, общество