https://ria.ru/20250305/mvd-2003200782.html
Глава МВД рассказал о раскрытии разбойных нападений
Глава МВД рассказал о раскрытии разбойных нападений - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД рассказал о раскрытии разбойных нападений
Сегодня раскрываются почти все разбойные нападения, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:15:00+03:00
2025-03-05T14:15:00+03:00
2025-03-05T14:42:00+03:00
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003203198_0:0:3496:1968_1920x0_80_0_0_91eb1c146ac257aa4dc7dde0e5be6160.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сегодня раскрываются почти все разбойные нападения, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Значительные усилия были сосредоточены на раскрытии преступлений и уголовных дел. Полицейскими выявлены лица, совершившие 800 тысяч противоправных деяний, увеличилась раскрываемость грабежей, разбойных нападений. Сегодня почти все раскрываются", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20250305/ubiystva-2003201050.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003203198_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_af898c38ba7a3aaebea0b2836a12c58b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, общество
Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Путин, Общество
Глава МВД рассказал о раскрытии разбойных нападений
Колокольцев: на сегодняшний день раскрываются почти все разбойные нападения