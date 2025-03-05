https://ria.ru/20250305/mvd-2003200538.html

Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления

Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления - РИА Новости, 05.03.2025

Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления

Более 200 фигурантов вовлекали детей в совершение преступлений в России в 2024 году, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:13:00+03:00

2025-03-05T14:13:00+03:00

2025-03-05T14:43:00+03:00

россия

владимир колокольцев

владимир путин

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 200 фигурантов вовлекали детей в совершение преступлений в России в 2024 году, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев."С мая по октябрь министерством осуществлен комплекс специальных мер по установлению подростков, проявляющих интерес к деструктивной идеологии, а также взрослых подстрекателей. Задокументировано 82 тысячи фактов размещения запрещенной информации, выявлено более двухсот фигурантов, которые вовлекали детей в совершение уголовно наказуемых деяний", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20250305/putin-2003201372.html

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2025

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россия, владимир колокольцев, владимир путин, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)