Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 05.03.2025 (обновлено: 14:43 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/mvd-2003200538.html
Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления
Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления
Более 200 фигурантов вовлекали детей в совершение преступлений в России в 2024 году, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:13:00+03:00
2025-03-05T14:43:00+03:00
россия
владимир колокольцев
владимир путин
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003203198_0:0:3496:1968_1920x0_80_0_0_91eb1c146ac257aa4dc7dde0e5be6160.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 200 фигурантов вовлекали детей в совершение преступлений в России в 2024 году, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев."С мая по октябрь министерством осуществлен комплекс специальных мер по установлению подростков, проявляющих интерес к деструктивной идеологии, а также взрослых подстрекателей. Задокументировано 82 тысячи фактов размещения запрещенной информации, выявлено более двухсот фигурантов, которые вовлекали детей в совершение уголовно наказуемых деяний", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250305/putin-2003201372.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003203198_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_af898c38ba7a3aaebea0b2836a12c58b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир колокольцев, владимир путин, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Владимир Путин, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления

Колокольцев: более 200 фигурантов вовлекали детей в преступления в 2024 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 200 фигурантов вовлекали детей в совершение преступлений в России в 2024 году, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
"С мая по октябрь министерством осуществлен комплекс специальных мер по установлению подростков, проявляющих интерес к деструктивной идеологии, а также взрослых подстрекателей. Задокументировано 82 тысячи фактов размещения запрещенной информации, выявлено более двухсот фигурантов, которые вовлекали детей в совершение уголовно наказуемых деяний", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин заявил о снижении уровня подростковой преступности
14:18
 
РоссияВладимир КолокольцевВладимир ПутинОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала