https://ria.ru/20250305/mvd-2003200538.html
Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления
Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления
Более 200 фигурантов вовлекали детей в совершение преступлений в России в 2024 году, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:13:00+03:00
2025-03-05T14:13:00+03:00
2025-03-05T14:43:00+03:00
россия
владимир колокольцев
владимир путин
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 200 фигурантов вовлекали детей в совершение преступлений в России в 2024 году, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев."С мая по октябрь министерством осуществлен комплекс специальных мер по установлению подростков, проявляющих интерес к деструктивной идеологии, а также взрослых подстрекателей. Задокументировано 82 тысячи фактов размещения запрещенной информации, выявлено более двухсот фигурантов, которые вовлекали детей в совершение уголовно наказуемых деяний", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250305/putin-2003201372.html
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россия, владимир колокольцев, владимир путин, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Владимир Путин, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Глава МВД рассказал о случаях вовлечения детей в преступления
Колокольцев: более 200 фигурантов вовлекали детей в преступления в 2024 году