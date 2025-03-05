https://ria.ru/20250305/mvd-2003196673.html

Путин выступил на заседании коллегии МВД

Путин выступил на заседании коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025

Путин выступил на заседании коллегии МВД

Президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии МВД. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:58:00+03:00

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2025-03-05T15:02:00+03:00

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии МВД. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Борьба с незаконной миграциейО новых задачах МВДО борьбе с коррупциейСоцгарантии сотрудникам МВДО снижении числа преступленийО работе в новых регионахДоклад главы МВДВ свою очередь, об итогах работы ведомства за 2024 год главе государства доложил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

https://ria.ru/20241211/putin-1988667494.html

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Путин: "Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции" Путин: "Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции" 2025-03-05T13:58 true PT0M15S

Путин о работе МВД по борьбе с коррупцией Путин о работе МВД по борьбе с коррупцией 2025-03-05T13:58 true PT1M08S

Путин: прошу обратить внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT Путин на заседании коллегии МВД отметил, что в прошлом году выросло число преступлений, совершенных с использованием IT. А ущерб от них в 2024-м превысил 200 млрд рублей. Причем почти четверть обманутых пострадавших людей – это пенсионеры 2025-03-05T13:58 true PT0M32S

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владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество