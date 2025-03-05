Путин выступил на заседании коллегии МВД
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел
Президент Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии МВД. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
Борьба с незаконной миграцией
- Требуется пресекать каналы нелегальной миграции.
- МВД должно активнее использовать современные механизмы миграционного контроля.
- Концепция государственной миграционной политики должна быть принята в 2025 году как можно быстрее.
- Приоритет властей в миграционной политике — безопасность общества и граждан, сбережение культурной идентичности россиян.
- Нужно развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения в страну соотечественников.
- Необходимо привлекать к переезду в Россию иностранцев, которые разделяют традиционные ценности страны, хотят жить и работать в ней, а уж тем более — если они имеют соответствующую квалификацию, образование и нужны нашей экономике.
О новых задачах МВД
- МВД должно уделить особое внимание борьбе с террористическими угрозами во время торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- На преступления на почве религиозной и национальной нетерпимости нужна самая жесткая и оперативная реакция.
- Агрессивный, воинствующий радикализм, национальная и религиозная нетерпимость — это угроза единству и сплоченности многонационального народа России, ее суверенитету и территориальной целостности.
- МВД должно обеспечить экономическую безопасность, защищать бизнес от преступных схем.
- Необходимо совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков, активнее пресекать наркотический трафик, в том числе трансграничный.
- Нужно разработать новые меры противодействия киберугрозам.
- Требуется наращивать работу МВД по всем направлениям, прежде всего в сфере обеспечения безопасности граждан, защиты здоровья, жизни и имущества людей.
- Необходимо делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал.
- Смертность в ДТП к 2030 году должна быть снижена минимум в полтора раза.
О борьбе с коррупцией
- Нельзя снижать темп борьбы с коррупцией.
- Требуется пресекать хищения при реализации гособоронзаказа и нацпроектов, при этом необходимо устранить предпосылки к таким преступлениям, выявив проблемные зоны и риски в законодательстве и управленческой практике.
- Коррупция мешает развитию экономики России, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат.
Соцгарантии сотрудникам МВД
- В МВД существуют системные проблемы с соцгарантиями, денежным довольствием и жильем у сотрудников.
- Правительство вместе с МВД должно подготовить конкретные предложения по всем этим проблемам.
- Зарплаты в МВД должны быть конкурентоспособны.
О снижении числа преступлений
- В России сокращается число рецидивов преступлений.
- За десять лет более чем вдвое уменьшилась подростковая преступность.
- Снизилась уличная преступность.
- Выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж.
О работе в новых регионах
- Практически все жители освобожденных районов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в прошлом году получили паспорта.
- Путин особо отметил успешную работу сотрудников МВД в новых регионах и Курской области.
Доклад главы МВД
В свою очередь, об итогах работы ведомства за 2024 год главе государства доложил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
- Около 700 тысяч иностранцев к концу года не имели оснований для нахождения в России.
- На Северном Кавказе в 2024 году ликвидировали 27 активных участников незаконных бандформирований, 135 задержали.
- Полиция выявила более 16 тысяч фактов незаконного оборота оружия.
- Сотрудники ведомства изъяли около 1,2 тысячи сим-банков и почти два миллиона сим-карт, которые использовали мошенники.
- Центры по выкачиванию денег у россиян сегодня сосредоточены на Украине.
- Полиция нашла по камерам видеонаблюдения 4,5 тысячи разыскиваемых за преступления граждан.
- Сегодня раскрываются почти все разбойные нападения.
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