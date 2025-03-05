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Путин выступил на заседании коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025
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13:58 05.03.2025 (обновлено: 15:02 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/mvd-2003196673.html
Путин выступил на заседании коллегии МВД
Путин выступил на заседании коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025
Путин выступил на заседании коллегии МВД
Президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии МВД. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2025
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владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии МВД. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Борьба с незаконной миграциейО новых задачах МВДО борьбе с коррупциейСоцгарантии сотрудникам МВДО снижении числа преступленийО работе в новых регионахДоклад главы МВДВ свою очередь, об итогах работы ведомства за 2024 год главе государства доложил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
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Путин: "Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции"
Путин: "Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции"
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Путин о работе МВД по борьбе с коррупцией
Путин о работе МВД по борьбе с коррупцией
2025-03-05T13:58
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PT1M08S
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владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество

Путин выступил на заседании коллегии МВД

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел
Президент Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии МВД. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

Борьба с незаконной миграцией

  • Требуется пресекать каналы нелегальной миграции.
  • МВД должно активнее использовать современные механизмы миграционного контроля.
  • Концепция государственной миграционной политики должна быть принята в 2025 году как можно быстрее.
  • Приоритет властей в миграционной политике — безопасность общества и граждан, сбережение культурной идентичности россиян.
  • Нужно развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения в страну соотечественников.
  • Необходимо привлекать к переезду в Россию иностранцев, которые разделяют традиционные ценности страны, хотят жить и работать в ней, а уж тем более — если они имеют соответствующую квалификацию, образование и нужны нашей экономике.

О новых задачах МВД

  • МВД должно уделить особое внимание борьбе с террористическими угрозами во время торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
  • На преступления на почве религиозной и национальной нетерпимости нужна самая жесткая и оперативная реакция.
  • Агрессивный, воинствующий радикализм, национальная и религиозная нетерпимость — это угроза единству и сплоченности многонационального народа России, ее суверенитету и территориальной целостности.
  • МВД должно обеспечить экономическую безопасность, защищать бизнес от преступных схем.
  • Необходимо совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков, активнее пресекать наркотический трафик, в том числе трансграничный.
  • Нужно разработать новые меры противодействия киберугрозам.
  • Требуется наращивать работу МВД по всем направлениям, прежде всего в сфере обеспечения безопасности граждан, защиты здоровья, жизни и имущества людей.
  • Необходимо делать все, чтобы защитить молодежь от втягивания в противоправную деятельность и криминал.
  • Смертность в ДТП к 2030 году должна быть снижена минимум в полтора раза.

О борьбе с коррупцией

  • Нельзя снижать темп борьбы с коррупцией.
  • Требуется пресекать хищения при реализации гособоронзаказа и нацпроектов, при этом необходимо устранить предпосылки к таким преступлениям, выявив проблемные зоны и риски в законодательстве и управленческой практике.
  • Коррупция мешает развитию экономики России, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат.

Соцгарантии сотрудникам МВД

  • В МВД существуют системные проблемы с соцгарантиями, денежным довольствием и жильем у сотрудников.
  • Правительство вместе с МВД должно подготовить конкретные предложения по всем этим проблемам.
  • Зарплаты в МВД должны быть конкурентоспособны.

О снижении числа преступлений

  • В России сокращается число рецидивов преступлений.
  • За десять лет более чем вдвое уменьшилась подростковая преступность.
  • Снизилась уличная преступность.
  • Выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж.

О работе в новых регионах

  • Практически все жители освобожденных районов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в прошлом году получили паспорта.
  • Путин особо отметил успешную работу сотрудников МВД в новых регионах и Курской области.

Доклад главы МВД

В свою очередь, об итогах работы ведомства за 2024 год главе государства доложил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
  • Около 700 тысяч иностранцев к концу года не имели оснований для нахождения в России.
  • На Северном Кавказе в 2024 году ликвидировали 27 активных участников незаконных бандформирований, 135 задержали.
  • Полиция выявила более 16 тысяч фактов незаконного оборота оружия.
  • Сотрудники ведомства изъяли около 1,2 тысячи сим-банков и почти два миллиона сим-карт, которые использовали мошенники.
  • Центры по выкачиванию денег у россиян сегодня сосредоточены на Украине.
  • Полиция нашла по камерам видеонаблюдения 4,5 тысячи разыскиваемых за преступления граждан.
  • Сегодня раскрываются почти все разбойные нападения.
Путин о роли искусственного интеллекта в борьбе с преступностью - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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11 декабря 2024, 18:30
 
Владимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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