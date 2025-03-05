https://ria.ru/20250305/mvd-2003192010.html
Путин приехал на заседание коллегии МВД
Путин приехал на заседание коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025
Путин приехал на заседание коллегии МВД
Президент России Владимир Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел РФ. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:46:00+03:00
2025-03-05T13:46:00+03:00
2025-03-05T13:46:00+03:00
политика
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел РФ.Участники заседания подведут итоги работы органов внутренних дел за 2024 год, а также определят приоритеты на 2025 год.Запланировано выступление Путина и доклад главы МВД Владимира Колокольцева, за которым, возможно, последуют и комментарии президента, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД.
https://ria.ru/20250305/kolokoltsy-2003179636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, владимир колокольцев, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Дмитрий Песков, Россия
Путин приехал на заседание коллегии МВД
Путин приехал на расширенное заседание коллегии МВД