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Путин приехал на заседание коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025
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13:46 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/mvd-2003192010.html
Путин приехал на заседание коллегии МВД
Путин приехал на заседание коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025
Путин приехал на заседание коллегии МВД
Президент России Владимир Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел РФ. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:46:00+03:00
2025-03-05T13:46:00+03:00
политика
владимир путин
владимир колокольцев
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел РФ.Участники заседания подведут итоги работы органов внутренних дел за 2024 год, а также определят приоритеты на 2025 год.Запланировано выступление Путина и доклад главы МВД Владимира Колокольцева, за которым, возможно, последуют и комментарии президента, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД.
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политика, владимир путин, владимир колокольцев, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Дмитрий Песков, Россия
Путин приехал на заседание коллегии МВД

Путин приехал на расширенное заседание коллегии МВД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел РФ.
Участники заседания подведут итоги работы органов внутренних дел за 2024 год, а также определят приоритеты на 2025 год.
Запланировано выступление Путина и доклад главы МВД Владимира Колокольцева, за которым, возможно, последуют и комментарии президента, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Колокольцев выступит на коллегии МВД
12:55
 
ПолитикаВладимир ПутинВладимир КолокольцевДмитрий ПесковРоссия
 
 
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