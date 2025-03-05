https://ria.ru/20250305/mvd-2003192010.html

Путин приехал на заседание коллегии МВД

Путин приехал на заседание коллегии МВД - РИА Новости, 05.03.2025

Путин приехал на заседание коллегии МВД

Президент России Владимир Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел РФ. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:46:00+03:00

2025-03-05T13:46:00+03:00

2025-03-05T13:46:00+03:00

политика

владимир путин

владимир колокольцев

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на ежегодное расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел РФ.Участники заседания подведут итоги работы органов внутренних дел за 2024 год, а также определят приоритеты на 2025 год.Запланировано выступление Путина и доклад главы МВД Владимира Колокольцева, за которым, возможно, последуют и комментарии президента, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД.

https://ria.ru/20250305/kolokoltsy-2003179636.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, владимир колокольцев, дмитрий песков, россия