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Жительница Мурома станцевала в нижнем белье у памятного мемориала - РИА Новости, 05.03.2025
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21:09 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/murom-2003297387.html
Жительница Мурома станцевала в нижнем белье у памятного мемориала
Жительница Мурома станцевала в нижнем белье у памятного мемориала - РИА Новости, 05.03.2025
Жительница Мурома станцевала в нижнем белье у памятного мемориала
Жительница Мурома Владимирской области станцевала в нижнем белье у памятного мемориала, ранее за аналогичные действия она уже штрафовалась на 30 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:09:00+03:00
2025-03-05T21:09:00+03:00
происшествия
муром
владимирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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РЯЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Жительница Мурома Владимирской области станцевала в нижнем белье у памятного мемориала, ранее за аналогичные действия она уже штрафовалась на 30 тысяч рублей, сообщило УМВД по региону. "Пятого марта в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками МО МВД России "Муромский" в местном сегменте популярной социальной сети был выявлен видеоролик, на котором неизвестная женщина в нижнем белье исполняет танец у памятного мемориала в Муроме", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что видео было сделано ранее, а его героиня – 40-летняя безработная местная жительница, которая "в октябре 2023 года… уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние". Муромским городским судом ей назначался штраф в 30 тысяч рублей, однако "должных выводов женщина не сделала", отмечает УМВД. По данным полиции, женщина задержана и доставлена в следственные органы. СУСК по Владимирской области в своем Telegram-канале сообщило о проверке по сообщению об осквернении символов воинской славы после информации о действиях женщины на площади Победы в Муроме рядом с военной техникой времен Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250305/delo-2003105129.html
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происшествия, муром, владимирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Муром, Владимирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Жительница Мурома станцевала в нижнем белье у памятного мемориала

В Муроме 40-летняя женщина станцевала в нижнем белье у памятного мемориала

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Жительница Мурома Владимирской области станцевала в нижнем белье у памятного мемориала, ранее за аналогичные действия она уже штрафовалась на 30 тысяч рублей, сообщило УМВД по региону.
"Пятого марта в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками МО МВД России "Муромский" в местном сегменте популярной социальной сети был выявлен видеоролик, на котором неизвестная женщина в нижнем белье исполняет танец у памятного мемориала в Муроме", - говорится в сообщении.
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Полицейские установили, что видео было сделано ранее, а его героиня – 40-летняя безработная местная жительница, которая "в октябре 2023 года… уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние". Муромским городским судом ей назначался штраф в 30 тысяч рублей, однако "должных выводов женщина не сделала", отмечает УМВД.
По данным полиции, женщина задержана и доставлена в следственные органы.
СУСК по Владимирской области в своем Telegram-канале сообщило о проверке по сообщению об осквернении символов воинской славы после информации о действиях женщины на площади Победы в Муроме рядом с военной техникой времен Великой Отечественной войны.
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ПроисшествияМуромВладимирская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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