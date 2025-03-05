Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/murashko-2003199249.html
Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей
Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей - РИА Новости, 05.03.2025
Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей
Установленные нормы по размерам зарплаты врачей и среднего медицинского персонала удается выполнить не во всех регионах России, есть отклонения, заявил министр... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:09:00+03:00
2025-03-05T14:09:00+03:00
россия
михаил мурашко
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856539476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1b94f35f51875255b9b99dfc455b410.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Установленные нормы по размерам зарплаты врачей и среднего медицинского персонала удается выполнить не во всех регионах России, есть отклонения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Очень чувствительный вопрос – заработная плата. По указу президента зарплата врачей должна составлять 200% от среднего по региону. Мы привязаны к этой цифре. А среднего медицинского персонала - 100%. Не во всех регионах это удается. Есть отклонения", - сказал Мурашко в рамках правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что правительство сегодня работает над пилотным проектом по созданию новой системы оплаты труда. Подготовка завершается в этом квартале, уточнил министр.
https://ria.ru/20250225/murashko-2001421490.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856539476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e4102e84a9872f646774ac08ada4ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мурашко, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Общество
Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей

Мурашко: не во всех регионах удается выполнить нормы по зарплате врачей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМедики
Медики - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Медики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Установленные нормы по размерам зарплаты врачей и среднего медицинского персонала удается выполнить не во всех регионах России, есть отклонения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Очень чувствительный вопрос – заработная плата. По указу президента зарплата врачей должна составлять 200% от среднего по региону. Мы привязаны к этой цифре. А среднего медицинского персонала - 100%. Не во всех регионах это удается. Есть отклонения", - сказал Мурашко в рамках правительственного часа в Госдуме.
Он отметил, что правительство сегодня работает над пилотным проектом по созданию новой системы оплаты труда. Подготовка завершается в этом квартале, уточнил министр.
Студенты отрабатывают на манекене реанимационные действия - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Мурашко призвал вводить отработку для медиков после обучения
25 февраля, 10:01
 
РоссияМихаил МурашкоГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала