https://ria.ru/20250305/murashko-2003199249.html

Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей

Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей - РИА Новости, 05.03.2025

Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей

Установленные нормы по размерам зарплаты врачей и среднего медицинского персонала удается выполнить не во всех регионах России, есть отклонения, заявил министр... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:09:00+03:00

2025-03-05T14:09:00+03:00

2025-03-05T14:09:00+03:00

россия

михаил мурашко

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856539476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1b94f35f51875255b9b99dfc455b410.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Установленные нормы по размерам зарплаты врачей и среднего медицинского персонала удается выполнить не во всех регионах России, есть отклонения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Очень чувствительный вопрос – заработная плата. По указу президента зарплата врачей должна составлять 200% от среднего по региону. Мы привязаны к этой цифре. А среднего медицинского персонала - 100%. Не во всех регионах это удается. Есть отклонения", - сказал Мурашко в рамках правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что правительство сегодня работает над пилотным проектом по созданию новой системы оплаты труда. Подготовка завершается в этом квартале, уточнил министр.

https://ria.ru/20250225/murashko-2001421490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мурашко, госдума рф, общество