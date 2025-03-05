https://ria.ru/20250305/murashko-2003199249.html
Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей
Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей - РИА Новости, 05.03.2025
Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей
Установленные нормы по размерам зарплаты врачей и среднего медицинского персонала удается выполнить не во всех регионах России, есть отклонения, заявил министр... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:09:00+03:00
2025-03-05T14:09:00+03:00
2025-03-05T14:09:00+03:00
россия
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общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Установленные нормы по размерам зарплаты врачей и среднего медицинского персонала удается выполнить не во всех регионах России, есть отклонения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Очень чувствительный вопрос – заработная плата. По указу президента зарплата врачей должна составлять 200% от среднего по региону. Мы привязаны к этой цифре. А среднего медицинского персонала - 100%. Не во всех регионах это удается. Есть отклонения", - сказал Мурашко в рамках правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что правительство сегодня работает над пилотным проектом по созданию новой системы оплаты труда. Подготовка завершается в этом квартале, уточнил министр.
https://ria.ru/20250225/murashko-2001421490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Общество
Мурашко рассказал об отклонениях от нормы по зарплатам врачей
Мурашко: не во всех регионах удается выполнить нормы по зарплате врачей