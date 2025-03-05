Китайский пассажирский поезд из Пекина успешно доехал до Москвы
РЖД: первый после пандемии китайский пассажирский поезд успешно доехал до Москвы
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поезд "Китайских железных дорог" (КЖД) Пекин-Москва, который впервые после пандемии коронавируса запущен в опытную поездку, доехал до российской столицы и успешно отправился обратно, сообщили РИА Новости в РЖД.
Железные дороги Китая, как рассказали ранее РИА Новости в российской компании, с 25 февраля по 11 марта 2025 года проводят опытную поездку этого международного пассажирского поезда по маршруту Пекин - Улан-Батор - Москва и обратно.
"Международный пассажирский поезд №3/4 Пекин – Москва, который в настоящее время совершает опытную поездку, вчера доехал до Москвы и уже направляется обратно в Пекин", - сообщили в РЖД в среду.
В составе поезда 12 вагонов производства КНР, ранее не эксплуатировавшиеся на российских железных дорогах: шесть купейных вагонов, два СВ, один штабной вагон, один багажный вагон и два вагона-электростанции. Поезд сопровождают российские и китайские технические специалисты.
РЖД отмечали, что решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №3/4 Пекин - Москва на регулярной основе будет принято по результатам опытной поездки.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог". С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД.