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Китайский пассажирский поезд из Пекина успешно доехал до Москвы - РИА Новости, 05.03.2025
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18:05 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/moskva-2003263747.html
Китайский пассажирский поезд из Пекина успешно доехал до Москвы
Китайский пассажирский поезд из Пекина успешно доехал до Москвы - РИА Новости, 05.03.2025
Китайский пассажирский поезд из Пекина успешно доехал до Москвы
Поезд "Китайских железных дорог" (КЖД) Пекин-Москва, который впервые после пандемии коронавируса запущен в опытную поездку, доехал до российской столицы и... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:05:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поезд "Китайских железных дорог" (КЖД) Пекин-Москва, который впервые после пандемии коронавируса запущен в опытную поездку, доехал до российской столицы и успешно отправился обратно, сообщили РИА Новости в РЖД. Железные дороги Китая, как рассказали ранее РИА Новости в российской компании, с 25 февраля по 11 марта 2025 года проводят опытную поездку этого международного пассажирского поезда по маршруту Пекин - Улан-Батор - Москва и обратно. "Международный пассажирский поезд №3/4 Пекин – Москва, который в настоящее время совершает опытную поездку, вчера доехал до Москвы и уже направляется обратно в Пекин", - сообщили в РЖД в среду. В составе поезда 12 вагонов производства КНР, ранее не эксплуатировавшиеся на российских железных дорогах: шесть купейных вагонов, два СВ, один штабной вагон, один багажный вагон и два вагона-электростанции. Поезд сопровождают российские и китайские технические специалисты. РЖД отмечали, что решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №3/4 Пекин - Москва на регулярной основе будет принято по результатам опытной поездки. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог". С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД.
https://ria.ru/20250305/kitay-2003087782.html
https://ria.ru/20250227/otnoshenija-2001890739.html
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экономика, москва, пекин, китай, ржд, россия
Экономика, Москва, Пекин, Китай, РЖД, Россия
Китайский пассажирский поезд из Пекина успешно доехал до Москвы

РЖД: первый после пандемии китайский пассажирский поезд успешно доехал до Москвы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поезд "Китайских железных дорог" (КЖД) Пекин-Москва, который впервые после пандемии коронавируса запущен в опытную поездку, доехал до российской столицы и успешно отправился обратно, сообщили РИА Новости в РЖД.
Железные дороги Китая, как рассказали ранее РИА Новости в российской компании, с 25 февраля по 11 марта 2025 года проводят опытную поездку этого международного пассажирского поезда по маршруту Пекин - Улан-Батор - Москва и обратно.
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"Международный пассажирский поезд №3/4 Пекин – Москва, который в настоящее время совершает опытную поездку, вчера доехал до Москвы и уже направляется обратно в Пекин", - сообщили в РЖД в среду.
В составе поезда 12 вагонов производства КНР, ранее не эксплуатировавшиеся на российских железных дорогах: шесть купейных вагонов, два СВ, один штабной вагон, один багажный вагон и два вагона-электростанции. Поезд сопровождают российские и китайские технические специалисты.
РЖД отмечали, что решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №3/4 Пекин - Москва на регулярной основе будет принято по результатам опытной поездки.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог". С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД.
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ЭкономикаМоскваПекинКитайРЖДРоссия
 
 
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