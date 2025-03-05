https://ria.ru/20250305/moskva-2003263747.html

Китайский пассажирский поезд из Пекина успешно доехал до Москвы

Китайский пассажирский поезд из Пекина успешно доехал до Москвы - РИА Новости, 05.03.2025

Китайский пассажирский поезд из Пекина успешно доехал до Москвы

Поезд "Китайских железных дорог" (КЖД) Пекин-Москва, который впервые после пандемии коронавируса запущен в опытную поездку, доехал до российской столицы и... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:05:00+03:00

2025-03-05T18:05:00+03:00

2025-03-05T18:05:00+03:00

экономика

москва

пекин

китай

ржд

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001339433_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_b439d4cb2ced9ead351db332abe779a8.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поезд "Китайских железных дорог" (КЖД) Пекин-Москва, который впервые после пандемии коронавируса запущен в опытную поездку, доехал до российской столицы и успешно отправился обратно, сообщили РИА Новости в РЖД. Железные дороги Китая, как рассказали ранее РИА Новости в российской компании, с 25 февраля по 11 марта 2025 года проводят опытную поездку этого международного пассажирского поезда по маршруту Пекин - Улан-Батор - Москва и обратно. "Международный пассажирский поезд №3/4 Пекин – Москва, который в настоящее время совершает опытную поездку, вчера доехал до Москвы и уже направляется обратно в Пекин", - сообщили в РЖД в среду. В составе поезда 12 вагонов производства КНР, ранее не эксплуатировавшиеся на российских железных дорогах: шесть купейных вагонов, два СВ, один штабной вагон, один багажный вагон и два вагона-электростанции. Поезд сопровождают российские и китайские технические специалисты. РЖД отмечали, что решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №3/4 Пекин - Москва на регулярной основе будет принято по результатам опытной поездки. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог". С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД.

https://ria.ru/20250305/kitay-2003087782.html

https://ria.ru/20250227/otnoshenija-2001890739.html

москва

пекин

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, пекин, китай, ржд, россия