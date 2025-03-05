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Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников
Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников - РИА Новости, 05.03.2025
Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников
Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми размеры ущерба для граждан и государства со стороны телефонных и интернет-мошенников. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:38:00+03:00
2025-03-05T17:38:00+03:00
2025-03-05T17:49:00+03:00
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми размеры ущерба для граждан и государства со стороны телефонных и интернет-мошенников."Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Поэтому действовать нужно быстро. Сегодняшнее обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников
Путин назвал размеры ущерба для граждан со стороны мошенников недопустимыми