https://ria.ru/20250305/moshenniki-2003256565.html

Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников

Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников - РИА Новости, 05.03.2025

Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников

Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми размеры ущерба для граждан и государства со стороны телефонных и интернет-мошенников. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:38:00+03:00

2025-03-05T17:38:00+03:00

2025-03-05T17:49:00+03:00

владимир путин

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_0:100:2852:1705_1920x0_80_0_0_c3008f8bc2234c1e0c7e7f4525bf5e33.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми размеры ущерба для граждан и государства со стороны телефонных и интернет-мошенников."Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Поэтому действовать нужно быстро. Сегодняшнее обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, россия