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Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников - РИА Новости, 05.03.2025
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17:38 05.03.2025 (обновлено: 17:49 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/moshenniki-2003256565.html
Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников
Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников - РИА Новости, 05.03.2025
Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников
Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми размеры ущерба для граждан и государства со стороны телефонных и интернет-мошенников. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:38:00+03:00
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владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми размеры ущерба для граждан и государства со стороны телефонных и интернет-мошенников."Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Поэтому действовать нужно быстро. Сегодняшнее обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников

Путин назвал размеры ущерба для граждан со стороны мошенников недопустимыми

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми размеры ущерба для граждан и государства со стороны телефонных и интернет-мошенников.
"Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Поэтому действовать нужно быстро. Сегодняшнее обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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