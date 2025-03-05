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Путин предложил правительству обсудить меры борьбы с мошенничеством - РИА Новости, 05.03.2025
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17:20 05.03.2025 (обновлено: 18:48 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/moshennichestvo-2003251629.html
Путин предложил правительству обсудить меры борьбы с мошенничеством
Путин предложил правительству обсудить меры борьбы с мошенничеством - РИА Новости, 05.03.2025
Путин предложил правительству обсудить меры борьбы с мошенничеством
Владимир Путин провел совещание с членами правительства о борьбе с кибермошенничеством и поручил принять срочные меры. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:20:00+03:00
2025-03-05T18:48:00+03:00
россия
владимир путин
эльвира набиуллина
общество
центральный банк рф (цб рф)
игорь краснов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание с членами правительства о борьбе с кибермошенничеством и поручил принять срочные меры. "Давайте сделаем все это быстро, без так называемого периода охлаждения, о котором говорила председатель Центрального банка, то есть ждать ничего не нужно. В целом все понятно, нужно только действовать. Я прошу сделать это как можно быстрее", — отметил он.По словам российского лидера, ущерб для граждан и государства от телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры. Путин подчеркнул, что ситуация с распространением кибермошенничества в стране стала острой, поэтому действовать надо быстро.При этом глава государства заметил, что по мере реализации решений необходимо анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы.Об антимошеннических системах банковГлава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан. "Наша задача устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков, или, как они называются, "антифрод-систем" банков, и помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут", — отметила она. По словам главы ЦБ, уже более трех миллионов человек установили самозапрет на кредиты за первые четыре дня работы этого механизма для того, чтобы мошенники не смогли оформить кредиты на их имя.Набиуллина также предложила ввести в стране уголовную ответственность для дропперов. Для борьбы с ними ЦБ уже обсуждает разумное ограничение количества банковских карт: на одного человека в одном банке до пяти, в разных — до 20.О мошенничестве через "Госуслуги"По словам генерального прокурора Игоря Краснова, ведомство прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа. Он подчеркнул, что необходимо также дополнительно регламентировать порядок реализации сим-карт через маркетплейсы. Кроме того, Краснов анонсировал новую уголовно-правовую норму, криминализирующую кибервымогательство. Он заметил, что мошенники все чаще используют незаконный доступ к личным кабинетам на "Госуслугах". Так, в 2024 году зарегистрировали более 50 тысяч таких преступлений. О новом законопроектеВице-премьер Дмитрий Григоренко, со своей стороны, рассказал, что на "Госуслугах" планируется запустить в разделе "Жизненные ситуации" страницу "Борьба с мошенничеством". Она объединит все сервисы по борьбе со злоумышленниками — от возможности установки самозапрета до обучающих курсов и материалов. При этом он добавил, что правительство надеется, что законопроект по борьбе с онлайн-мошенничеством примут до конца весенней сессии. По словам Григоренко, там среди прочего предлагается ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах". Вице-премьер пояснил, что очень часто злоумышленники используют номера телефонов, которые оформлены на других граждан. При этом оформление идет с персональными данными, которые те же мошенники воруют, а затем оформляют на них сим-карты.Об использовании ИИ мошенниками Председатель СК Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при вымогательстве. Путин назвал эту идею любопытной. Главный следователь России также предложил создать агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, а также единую информационную платформу.
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россия, владимир путин, эльвира набиуллина, общество, центральный банк рф (цб рф), игорь краснов
Россия, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Игорь Краснов
Путин предложил правительству обсудить меры борьбы с мошенничеством

Путин несколько раз обсудил с Набиуллиной меры борьбы с мошенничеством

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание с членами правительства о борьбе с кибермошенничеством и поручил принять срочные меры.
"Давайте сделаем все это быстро, без так называемого периода охлаждения, о котором говорила председатель Центрального банка, то есть ждать ничего не нужно. В целом все понятно, нужно только действовать. Я прошу сделать это как можно быстрее", — отметил он.
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11 февраля, 13:50
По словам российского лидера, ущерб для граждан и государства от телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры. Путин подчеркнул, что ситуация с распространением кибермошенничества в стране стала острой, поэтому действовать надо быстро.
При этом глава государства заметил, что по мере реализации решений необходимо анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы.

Об антимошеннических системах банков

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что крупные российские банки "отбивают" свыше 99% мошеннических атак на граждан.
"Наша задача устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков, или, как они называются, "антифрод-систем" банков, и помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут", — отметила она.
По словам главы ЦБ, уже более трех миллионов человек установили самозапрет на кредиты за первые четыре дня работы этого механизма для того, чтобы мошенники не смогли оформить кредиты на их имя.
Набиуллина также предложила ввести в стране уголовную ответственность для дропперов. Для борьбы с ними ЦБ уже обсуждает разумное ограничение количества банковских карт: на одного человека в одном банке до пяти, в разных — до 20.
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Вчера, 05:06

О мошенничестве через "Госуслуги"

По словам генерального прокурора Игоря Краснова, ведомство прорабатывает возможность введения на законодательном уровне лимитов на выпуск электронных средств платежа. Он подчеркнул, что необходимо также дополнительно регламентировать порядок реализации сим-карт через маркетплейсы.
Кроме того, Краснов анонсировал новую уголовно-правовую норму, криминализирующую кибервымогательство. Он заметил, что мошенники все чаще используют незаконный доступ к личным кабинетам на "Госуслугах". Так, в 2024 году зарегистрировали более 50 тысяч таких преступлений.

О новом законопроекте

Вице-премьер Дмитрий Григоренко, со своей стороны, рассказал, что на "Госуслугах" планируется запустить в разделе "Жизненные ситуации" страницу "Борьба с мошенничеством". Она объединит все сервисы по борьбе со злоумышленниками — от возможности установки самозапрета до обучающих курсов и материалов.
При этом он добавил, что правительство надеется, что законопроект по борьбе с онлайн-мошенничеством примут до конца весенней сессии. По словам Григоренко, там среди прочего предлагается ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах".
Вице-премьер пояснил, что очень часто злоумышленники используют номера телефонов, которые оформлены на других граждан. При этом оформление идет с персональными данными, которые те же мошенники воруют, а затем оформляют на них сим-карты.
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Вчера, 17:14

Об использовании ИИ мошенниками

Председатель СК Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при вымогательстве. Путин назвал эту идею любопытной.
Главный следователь России также предложил создать агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, а также единую информационную платформу.
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Самозапрет на кредиты: суть, как оформить, плюсы и минусы
4 марта, 18:56
 
РоссияВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Игорь Краснов
 
 
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