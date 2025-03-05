https://ria.ru/20250305/mosgorsud-2003090708.html

Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста "Порнофильмов" на штраф

Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста "Порнофильмов" на штраф - РИА Новости, 05.03.2025

Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста "Порнофильмов" на штраф

Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ иноагентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T02:33:00+03:00

2025-03-05T02:33:00+03:00

2025-03-05T02:33:00+03:00

россия

москва

украина

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151906/79/1519067988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f089ff339c1b2d8320f1df8f5055c6d6.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ иноагентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 26 марта", - рассказал собеседник агентства. Тверской суд Москвы в конце сентября минувшего года оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей за публикацию видеозаписи в Telegram-канале группы "Порнофильмы", в которой Котляров* высказывался об уже назначенном ему первом штрафе за дискредитацию армии, также в размере 50 тысяч. За публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Два нарушения в течение года могут послужить поводом к уголовному преследованию. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20250304/mosgorsud-2003035973.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, московский городской суд