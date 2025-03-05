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Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста "Порнофильмов" на штраф
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста "Порнофильмов" на штраф - РИА Новости, 05.03.2025
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста "Порнофильмов" на штраф
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ иноагентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T02:33:00+03:00
2025-03-05T02:33:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ иноагентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 26 марта", - рассказал собеседник агентства. Тверской суд Москвы в конце сентября минувшего года оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей за публикацию видеозаписи в Telegram-канале группы "Порнофильмы", в которой Котляров* высказывался об уже назначенном ему первом штрафе за дискредитацию армии, также в размере 50 тысяч. За публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Два нарушения в течение года могут послужить поводом к уголовному преследованию. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.* Признан иноагентом в России
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россия, москва, украина, московский городской суд
Россия, Москва, Украина, Московский городской суд
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу вокалиста "Порнофильмов" на штраф
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу Котлярова на штраф в 50 тысяч рублей